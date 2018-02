Cercetători de elită din Rusia, arestați pentru că minau bitcoin cu ajutorul computerelor laboratorului

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ingineri ai unui important centru ce cercetări nucleare din Rusia au fost arestați după ce s-a descoperit că minau bitcoin cu ajutorul puternicelor computere ale laboratorului, scriu agențiile rusești de presă, citate de AFP.Angajatii Centrului federal nuclear din Sarov, un oras situat la 370 kilometri est de Moscova, au fost arestati dupa "o tentativa de folosire a computerelor profesionale in scopuri personale, inclusiv pentru minare", a declarat Tatiana Zaleskaia, o purtatoare de cuvant al laboratorului, pentru agentia Interfax.Supranumita minare, crearea de monede virtuale este posibila prin efectuarea de catre calculatoare puternice de calcule matematice complexe. Cu cat mai puternic este computerul, cu atat moneda este creata mai rapid, anunță HotNews.Centrul Sarov apartine de Rosatom, agentia atomica ruseasca, si lucreaza in special pentru dezvoltarea de arme nucleare. Este situat intr-un oras supus unui strict protocol de securitate.In 2011, centrul Sarov a fost dotat cu un supercomputer cu o capacitate de un petaflop, ceea ce il facea atunci al doilea cel mai puternic computer din lume, potrivit televiziunii rusesti.In timpul Razboiului Rece, Sarov era un oras de importanta strategica ce purta numele Arzamas-16. In acest centru de cercetari nucleare au fost create primele arme nucleare ale URSS.