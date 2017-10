Centrele expoziţionale, o investiţie nerentabilă pe timp de criză

Centrele expoziționale, o investiție nerentabilă pe timp de criză

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța a renunțat la proiectul de construcție a pavilionului expozițional, în localitatea Ovidiu. „Achiziția terenului a reprezentat o problemă. În plus, am stabilit că o astfel de investiție nu ar fi fost rentabilă, în special din cauza inconstanței calendarului expozițional din zonă”, spune Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. Inițial, proiectul prevedea construcția unui pavilion cu o suprafață de 10.000 metri pătrați, împărțit în trei module de câte 3.000 — 3.500 metri pătrați fiecare. La acea vreme, oficialii CCINA aminteau de necesitatea unui spațiu expozițional la malul mării, care ar fi putut ajuta industria hotelieră și segmentul alimentației publice. Totuși în condițiile actuale de recesiune, construcția unui centru expozițional nu ar fi fost o idee prea bună, mai ales că nu ar fi reușit să acopere necesarul local de spații de expunere. „De asemenea, centrele expoziționale nu sunt profitabile pentru cei care le construiesc. Nu erau nici măcar când piața imobiliară avea o dinamică foarte bună, cu atât mai puțin acum”, mai spune Mihai Daraban. Problema a apărut și în Statele Unite ale Americii, unde s-au construit foarte multe „convention centers”, în timpul boom-ului imobiliar. Apoi, odată cu declinul pieței de profil, centrele au ajuns cele mai slabe active din portofoliile investitorilor. Aceeași soartă o are și pavilionul Consiliului Județean Constanța, în care nu s-a organizat până acum decât un singur eveniment, la deschidere, în ciuda sumelor mari investite și problemelor cauzate Comisiei Europene. În țări cu o cultură expozițională puternică, precum Germania, pavilioanele de gen au dimensiunea a două mall-uri gen Tom la un loc. Ce-i drept, au și cu ce să le țină ocupate tot timpul anului. O astfel de investiție ar depăși lejer 10 — 15 milioane de euro, bani greu de obținut în această perioadă, mai ales că organizarea de expoziții nu este tocmai cea mai bună activitate cu care poți gira un împrumut. În concluzie, mai e mult până când vom vedea un „World Expo” organizat la Constanța. Probabil localnicii s-ar obișnui destul de greu cu ideea de „pavilion”, întrucât majoritatea asociază mersul la târg cu plimbarea prin recepțiile și restaurantele hotelurilor.