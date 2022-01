Celebrul actor Sidney Poitier a încetat din viață la vârsta de 94 ani

Născut pe 20 februarie 1927, Sidney Poitier a devenit prima persoană de culoare care a câştigat un premiu Oscar la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”, pentru rolul lui Homer Smith în filmul „Lilies în the field”.În luna ianuarie a anului 1943, Sidney Poitier, pe atunci în vârstă de 15 ani, a plecat din Nassau către „pământul tuturor posibilităţilor”, Statele Unite, pentru a-şi face un rost în viaţă. Îşi dorea o viaţă mai bună pentru el şi pentru familia sa care trăia într-o sărăcie cruntă.Deşi era numai un adolescent, Poitier a lucrat câteva luni în condiţii greu de imaginat şi a dormit pe unde apuca. În cele din urmă, a ajuns în Harlem. Pentru că nu-şi putea găsi o slujbă stabilă cu ajutorul căreia să se poată întreţină, Poitier a minţit în legătură cu vârsta sa şi s-a înrolat în Armata Americană. Avea numai 16 ani. Un an mai târziu, la vârsta de 17 ani, a fost lăsat la vatră.Când banii câştigaţi în Armată s-au terminat, Poitier era gata să renunţe. Dorea să se întoarcă acasă, dar nu avea nici un ban. În disperare de cauză, adolescentul Poitier i-a scris o scrisoare preşedintelui Roosevelt.Spre fericirea lui Poitier, acesta nu a primit niciodată un răspuns. La scurt timp după ce a redactat respectiva scrisoare, s-a alăturat Teatrului Negrilor Americani şi a impresionat lumea cu talentul său actoricesc.„Domnule preşedinte Roosevelt,Numele meu este Sidney Poitier şi trăiesc în Statele Unite, în New York. Sunt originar din Bahamas. Vreau să mă întorc în Bahamas , dar nu am banii necesari. Aş dori să-mi împrumutaţi 100 de dolari. O să trimit toată suma înapoi, odată ce voi ajunge în Bahamas. Mi-e dor de mama şi tatăl meu, mi-e dor de fraţii şi surorile mele şi mi-e dor de casa mea din Caraibe. Se pare că nu reuşesc deloc să mă organizez aici în America, de aceea vă cer să mă împrumutaţi cu 100 de dolari ca să mă întorc acasă. Aş aprecia dacă m-aţi ajuta şi vă voi înapoia banii cât de curând posibil.Confratele dumneavoastră american,Sidney Poitier”Poitier a scris trei cărți autobiografice: This Life (1980), The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography (2000), Life Beyond Measure – letters to my Great-Granddaughter (2008, an Oprah's Book Club selection); și un roman, Montaro Caine, editat în mai 2013.Sidney Poitier a fost căsătorit cu Juanita Hardy din 1950 până în 1965. S-a recăsătorit cu Joanna Shimkus, fostă actriţă canadiană de origine lituaniană, în 1976.Are patru copii din prima căsătorie şi doi din cea de-a doua.A scris trei cărţi autobiografice.Sidney Poitier a fost ambasador nerezident al Uniunii Bahamas în Japonia din aprilie 1997 şi ambasador la UNESCO până în 2007.La 12 august 2009, actorul a fost decorat cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii (cea mai înaltă distincţie civilă din Statele Unite), de către preşedintele american Barack Obama.