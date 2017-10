Cele mai rapide maşini, din 2009, ce costă sub 100.000 de dolari

Cele mai rapide mașini, din 2009, ce costă sub 100.000 de dolari

Șoferii obsedați de viteză, trebuiau să investească sume importante pentru o performanță pe măsură, a mașinii. Vrei ca în 2,46 secunde să ajungi la 100 de kilometri pe oră? Plătește 1,5 milioane de dolari, pentru un Bugatti Veyron! În prezent, însă, consumatorii consideră viteza mai degrabă un drept, decât un privilegiu. Mulți producători de automobile sunt de acord cu aceștia și au construit câteva modele demne de luat în seamă ce pot ajunge la suta de kilometri, aproape în același timp ca și Bugatti Veyron și ce costă mai puțin de 100.000 de dolari. „Fiecare generație de automobile este îmbunătățită, din punct de vedere al performanței”, explică Mike Omotoso, manager general la o companie de analiza și previzionare. „Înainte, doar supermașinile obișnuiau să ajungă la 100 de kilometri pe oră, în mai puțin de 4 secunde.” Pe primul loc în topul celor mai rapide mașini ce costă sub 100.000 de dolari, este Nissan GT-R R35. Fabricată după celebrele modele Nissan Skyline GT-R, din 1969, modelul din 2009, renunță oficial la numele de „Skyline”. Mașina are 480 de cai-putere și ajunge la suta de kilometri în doar 3,3 secunde. Prețul de bază al mașinii este de „doar” 79.090 de dolari. Lotus, producătorul britanic de mașini încă din anii ’50, se evidențiază în top cu două modele: Lotus Elise SC și Lotus Exige S240. Modelul Lotus Exige S240 ajunge la 100 de kilometri pe ora, în doar 4 secunde și costă 64,890 de dolari, prețul de bază. Lotus Elise SC costă mai puțin, 54.500 de dolari, însă ajunge cu 4 sutimi de secundă mai mult, la suta de kilometri. „Anumite companii produc mașini performante, utilizând materiale mai ușoare”, precizează Omotoso. „Mașinile mai ușoare sunt mai rapide și mai economice.” Modele Lotus folosesc motoare ușoare și un design aerodinamic, pentru a putea concura cu modele cele mai rapide. Producătorii americani se bazează pe modele clasice „actualizate”, pentru a atrage clientela pasionată de viteză. Oamenii cer mașini ce le amintesc de tinerețea lor. Aceste mașini au nevoie de „nostalgie“, după cum declară Mike Omotoso. Mașina Corvette Z06, ce atinge suta de kilometri în 3,6 secunde, și două modele modificate Ford Mustang îndeplinesc dorințele americanilor. În plus, modelul Dodge Viper SRT10, este al doilea în topul celor mai rapide mașini din 2009, cu 3,5 secunde, timpul în care mașina atinge 100 de kilometri și costă 89.520 de dolari. Mercedes-Benz are trei modele 2009 în acest top. Modelul sport C63 AMG, are unul din cele mai „slabe” motoare, atinge 100 de kilometri pe oră, în 4,3 secunde și costă 57.175 de dolari. Comparabilă ca putere, este limuzina Mercedes E63 AMG. Modelul din 2099, Cadillac CST-V, intră în acest top, deși are dimensiuni considerabile, atingând suta de kilometri, în doar 3,9 secunde. Însă apariția noilor modele din 2009, mai ieftine, nu va afecta piața mașinilor luxoase și cu putere comparabilă cu cele din top. „Oamenii au auzit de numele Ferrari și vor exista destui multimilionari care vor cumpăra astfel de mașini. Sunt o combinație de performanță și istorie și un client Ferrari nu este precum un client Corvette”, a concluzionat Omotoso.