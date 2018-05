Cele două Corei vor să „stabilească un regim de pace permanent”

Ştire online publicată Vineri, 27 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Cele două Corei vor încerca în acest an să pună permanent capăt războiului, conform comunicatului comun publicat vineri la finalul unui summit istoric, la 65 de ani după conflictul care s-a încheiat cu un armistițiu, și nu cu un tratat de pace, relatează AFP.Coreea de Sud și Coreea de Nord vor încerca să se întâlnească cu SUA și posibil și cu China - ambele semnatare ale armistițiului - "pentru a declara sfârșitul războiului și pentru a stabili un regim de pace permanent și solid", se arată în textul declarației comune, potrivit Agerpres.Cele două Corei au anunțat de asemenea că liderul de la Seul, Moon Jae In, va efectua în acest an o vizită la Phenian.Moon se va deplasa în capitala nord-coreeană în toamnă, se menționează în declarația comună făcută publică după întâlnirea dintre Moon Jae In și liderul nord-coreean Kim Jong Un în satul Panmunjom, locul unde a fost semnat armistițiul de după Războiul din Coreea (1950-1953)."Nu există niciun motiv să ne luptăm între noi - suntem o singură națiune", a spus Kim Jong Un în timpul summitului.El a mai promis că va face astfel încât acordul încheiat cu președintele sud-coreean să fie pus în aplicare.Cele două Corei se vor concentra împreună pentru a garanta "că nu se va mai repeta trecutul nefericit" care nu a mai permis aplicarea acordurilor intercoreene precedente, a declarat el."S-ar putea ca pe parcurs să mai apară unele regrese, dificultăți și frustrări. Însă nu se poate ajunge la victorie fără durere", a mai spus liderul nord-coreean.În plus, cele două state au anunțat că vor organiza în august o nouă reuniune a unor familii separate în urma războiului de acum 65 de ani."Coreea de Sud și Coreea de Nord au decis să continue programul de reuniune a familiilor separate, cu ocazia Zilei eliberării naționale din acest an, la 15 august", se arată în comunicatul comun, unde se face referire la ziua care marchează capitularea Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.