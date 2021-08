Cel mai mic bebeluş din lume a fost externat după 13 luni de spitalizare

Un bebeluș considerat cel mai mic din lume la naștere a fost externat dintr-un spital din Singapore după 13 luni de tratament intensiv. Când s-a născut, Kwek Yu Xuan avea doar 212 grame, cât greutatea unui măr, și 24 cm lungime. Fetița s-a născut la mai puțin de 25 de săptămâni, prin cezariană de urgență, după ce mama fusese diagnosticată cu tensiune arterială crescută care punea în pericol viața amândurora, scrie BBC.Kwek Yu Xuan a devenit astfel cel mai mic bebeluș la naștere, recordul anterior fiind stabilit în 2018 în cazul unei alte fetițe, din SUA, care cântărea 245 de grame. După ce a stat 13 luni în spital, Yu Xuan cântărește acum 6,3 kg. „După 22 de ani de asistenţă medicală, nu am văzut un nou-născut atât de mic”, a declarat Zhang Suhe, asistentă medicală în secţia de neonatologie.Bebeluşii ca Yu Xuan, care se nasc cu aproximativ patru luni mai devreme, au o rată de supravieţuire de aproximativ 70%, potrivit Spitalului Universitar din Singapore, iar cei mai mulţi ar fi externaţi după patru până la şase luni. Naşterea bebeluşei i-a luat pe neașteptate pe părinţii ei, Kwek Wee Liang şi Wong Mei Ling, ambii în vârstă de 35 de ani, din Singapore.„Nu mă aşteptam să nasc atât de repede şi am fost foarte îngrijorați că Yu Xuan s-a născut atât de mică, dar, din cauza stării mele, nu am avut de ales. Sperăm doar că va continua să crească și să fie sănătoasă", a adăugat mama bebeluşului.Dr. Yvonne Ng, specialist în neonatologie, a declarat că îngrijirea zilnică a fetiței a fost esenţială, mai ales în primele două săptămâni de viaţă. Deşi Yu Xuan are încă afecțiuni pulmonare cronice şi necesită ventilator pentru asistenţă cu oxigen, ea poate să se întoarcă singură de pe o parte pe alta şi este hrănită cu biberonul.