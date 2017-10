Cel mai mare operator aerian din lume renunţă la zborurile spre Rusia

Cel mai mare operator aerian din lume renunță la zborurile spre Rusia

Ştire online publicată Marţi, 06 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Compania americană Delta Airlines, cel mai mare operator aerian din lume, va înceta zborurile spre Rusia, scrie realitatea.net.Ultimul zbor pe ruta Moscova – New York, cu plecare de pe aeroportul Șeremetievo, va avea loc marți, 6 septembrie.Pe site-ul companiei aeriene se precizează că cei care doresc să zboare de New York spre Rusia, o pot face cu escala la Paris sau Amsterdam. Prima parte a zborului pasagerii o vor parcurge cu aparate ale companiilor Air France sau KLM.În decembrie 2015, Delta Airlines a mai sistat zborurile către Moscova, dar le-a reluat în luna mai, cu o frecvență de cinci zboruri pe săptămână.Singura companie care rămâne să opereze zboruri directe între Moscova și New York, rămâne operatorul de stat din Rusia „Aeroflot”.Delta Airlines operează în mai mult de 460 de orașe din 96 de țări. Este cea mai mare companie aeriană din lume după dimensiunea flotei, volumul traficului de pasageri și numărul de destinații.