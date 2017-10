Cel mai grav atentat după 11 Septembrie. Mărturii cutremurătoare din Orlando

Ştire online publicată Marţi, 14 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sitora Yusufiy, fosta soție a autorului masacrului care a făcut 50 de morți într-un club de noapte gay din Orlando, Florida - cel mai grav atentat din Statele Unite după 11 septembrie 2001 - a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că ea crede că Omar Mateen suferea de o boală mintală, relatează revista People.După ce a spus că fostul ei soț era „bipolar”, Yusufiy a declarat că Mateen era profund tulburat și că a abuzat-o fizic în timpul mariajului lor de patru luni. De asemenea, ea a adăugat că nu a mai vorbit cu Mateen și familia acestuia de cel puțin șapte ani.„Era instabil mintal și bolnav psihic și era în mod evident profund tulburat”, a spus ea. „Atunci am început să-mi fac griji în legătură cu siguranța mea. Mă abuza fizic foarte des și nu-mi permitea să vorbesc cu familia mea și mă ținea departe de ei. Am încercat să văd partea lui bună chiar și atunci, însă familia mea era foarte îngrijorată pentru situația în care mă aflam și a decis să mă viziteze și să mă salveze din aceea situație”, a mai spus Sitora Yusufiy.Ea a fost însoțită la conferința de presă de actualul ei logodnic care a afirmat că, în opinia sa, atacul armat din Orlando nu are „nimic de-a face” cu religia, ci mai mult cu o boală mintală. Yusufiy a declarat că Mateen avea un pistol în timpul căsătoriei lor și că acesta ar fi vrut să devină polițist și „se antrena cu prietenii săi care erau ofițeri de poliție”. Ea a adăugat că Omar Mateen a fost agent de securitate la un centru de detenție pentru minori. Totodată, Yusufiy a afirmat că Mateen și-ar fi administrat steroizi, însă nu știe dacă acest lucru stătea la baza acceselor sale de furie.Omar Mateen, 29 de ani, fiul unor imigranți afgani, născut la New York, a deschis focul sâmbătă seara într-un club al comunității LGBT din Orlando, Florida. Acesta este considerat cel mai grav atac cu armă de foc din istoria SUA, soldat cu 50 de morți și 53 de răniți.„Eram în centrul orașului Miami (...), oamenii cântau. A văzut doi bărbați care s-au îmbrățișat în fața nevestei și copilului său și s-a enervat foarte rău”, a povestit tatăl suspectului, Mir Seddique, la postul NBC, adăugând că fiul său a făcut o criză împotriva homosexualilor.„Se îmbrățișau și se atingeau, iar el a spus: «Uită-te la asta. Fac asta în fața fiului meu»”, a adăugat Mir Seddique, susținând că atacul armat de duminică „nu are nicio legătură cu religia”.