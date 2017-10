Cel mai bun telefon al anului. Cine a bătut iPhone-ul

Miercuri, 12 Octombrie 2011.

iPhone 4 nu a reușit să câștige titlul de cel mai bun telefon al anului în cadrul competiției T3 "Phone of the Year". Este pentru prima dată în ultimii trei ani când distincția acordată de blogul T3 nu ajunge la HTC sau iPhoneSamsung Galaxy S II este telefonul anului. Smartphone-ul produs de coreenii de la Samsung a câștigat titlul la a cincea ediție T3 "Phone of the Year".iPhone 4 nu a reușit să-și depășească rivalul coreean. Gadgetul celor de la Apple a ocupat locul doi în preferințele jurnaliștilor de la T3.Gadgetul Apple a luat locul 1 în această competiție în 2008, ultimele două premii fiind acordate telefonelor HTC, pentru Hero în 2009 și Desire în 2010.Jurnaliștii de la T3 și-au motivat decizia prin faptul că Galaxy S II are cea mai bună cameră foto de pe piață, iar sincronizarea cu televizoarele și alte gadgeturi este cea mai bună în timp ce ecranul telefonului Smasung este la fel de bun ca cel al iPhone-uluiSamsung Galaxy S II folosește un procesor dual core ultra de 1,2 GHz și un ecran de tip SuperAMOLED Plus. Galaxy S2 este mai rapid și mai ușor decât predecesorul Galaxy S și utilizează sistemul de operare Android.Citește mai multe despre competiția gadgeturilor