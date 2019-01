Cel mai bogat om din lume divorţează după 25 de ani

Cel mai bogat om din lume divorțează după 25 de ani







"Am decis să divorțăm și să ne continuăm viețile ca prieteni", a scris Bezos, în vârstă de 54 de ani, și soția sa Mackenzie, în vârstă de 48 de ani, într-un mesaj pe Twitter, publicat pe contul lui Bezos.



"Rămânem o familie, rămânem prieteni dragi", au concluzionat ei, după ce au explicat că au fost, timp de 25 de ani de căsnicie, "asociați în companii și proiecte".



MacKenzie Bezos este o romancieră, iar printre cărțile ei cea mai cunoscută este "The Testing of Luther Albright". Ea a fost una dintre primele salariate ale Amazon și a fondat în 2014 platforma contra hărțuirii, ByStander Revolution.



Cei doi, care au patru copii, s-au cunoscut pe vremea când lucrau pentru societatea newyorkeză de investiții D.E. Shaw, mult înainte ca Jeff Bezos să înființeze Amazon.



Jeff Bezos este omul cel mai bogat conform Forbes, care a evaluat, miercuri, averea sa la 137 de miliarde de dolari.

