Cel mai bătrân om de pe planetă - un indian are 141 de ani

Ştire online publicată Marţi, 23 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un indian care trăiește în munții situați la nord de districtul Uri din Kașmir și are zece copii susține că s-a născut în 1872 și că are, prin urmare, vârsta de 141 de ani, scrie Daily Mirror.Feroz-ud-Din Mir are zece copii, și-a îngropat deja patru soții, iar actuala nevastă este cu 60 de ani mai tânără decât el. Asta pentru că indianul are, potrivit certificatului de naștere, vârsta de 141 de ani.Mulți se îndoiesc de veridici-tatea datei de naștere înscrise pe certificatul indianului: 10 martie 1872. Dacă ea este totuși corectă, atunci Feroz-ud-Din Mir îl depă-șește cu mult pe japonezul Misao Okawa, care este înscris în Cartea recordurilor Guiness drept cel mai bătrân om din lume.Indianul, fost comerciant de fructe, a lucrat timp de mulți ani în Pakistan, unde s-a și căsătorit cu prima lui soție. „Pe atunci nu existau granițe între India și Pakis-tan”, a declarat omul pentru un ziar local.După ce soția sa a murit, Feroz s-a mutat în India, unde s-a căsătorit de trei ori. El merge deocamdată pe propriile picioare și vorbește coerent, chiar dacă sănătatea s-a deteriorat în ultimii zece ani.