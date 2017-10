Cea mai mare navă de croazieră din lume se lansează la apă

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai mare navă de croazieră din lume începe astăzi, în Franța, primele probe pe mare. Vasul poate transporta aproape 5.500 de pasageri, iar primul voiaj va fi în luna mai.„Harmony of the Seas” are 361 de metri lungime, adică mai mult decât înâlțimea turnului Eiffel, 66 de metri lățime și 227.000 de tone.