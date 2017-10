Cea mai înaltă clădire din lume va fi inaugurată, astăzi, în Dubai

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Oficialitățile din Dubai vor inaugura, astăzi, cea mai înaltă clădire din lume, transmite FoxNews. Inaugurarea clădirii Burj Dubai are loc în contextul problemelor financiare cu care se confruntă emiratul. Imobilul ce va fi inaugurat include 57 de lifturi, 1.044 de apartamente, 49 de etaje de birouri și un hotel. Clădirea, care a costat un miliard de dolari potrivit unor surse, poate fi văzută de la aproape 95 de kilometri distanță. FoxNews precizează că nu se cunoaște încă înălțimea exactă a imobilului, unde încă se mai lucrează, însă compania Emaar, care a dezvoltat acest proiect, a afirmat ca ea depășește 804 metri. „Credeam că va fi un pic mai înaltă decât actualul turn Taipei 101 (n.r. - care are 509.2 metri, incluzând antena). Compania Emaar ne-a cerut să mergem tot mai sus, însă noi n-am știut cât de înaltă o putem face”, a declarat Bill Baker, partener în firma Skidmore, Owings and Merrill (SOM), cea care a realizat designul clădirii. „Pe măsură ce mergeam mai sus și mai sus, am descoperit că, prin acest proces, am fost capabili să atingem înălțimi mult mai mari decât ne-am imaginat vreodată”, a completat arhitectul. Construcția imobilului a început la 21 septembrie 2004. Imobilul face parte dintr-un proiect în valoare de 20 de miliarde de dolari, denumit „Downtown Burj Dubai”, situat în apropierea districtului financiar din emirat. Dubai World, un conglomerat deținut de către stat care are datorii de 59 miliarde de dolari, a solicitat la sfârșitul lunii noiembrie 2009 un moratoriu de șase luni pentru datoriile scadente. Autoritățile din Abu Dhabi au acordat ulterior conglomeratului Dubai World un ajutor de 10 miliarde de dolari, destinat plății unei obligațiuni care ajunge la scadență astăzi și susținerii operațiunilor companiei până în aprilie 2010.