Ce ţări şi-au sporit numărul de focoase nucleare

Raport privind arsenalul nuclear la nivel mondial

Ce țări și-au sporit numărul de focoase nucleare

Ştire online publicată Marţi, 04 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Trei țări care dispun de arma atomică, și anume China, India și Pakistanul, își sporesc arsenalul nuclear, iar alte cinci îl reduc sau îl mențin, a anunțat, ieri, într-un raport, Institutul Internațional de Cercetare asupra Păcii (SIPRI) cu sediul la Stockholm.China are în prezent 250 de focoase nucleare, față de 240 în 2012, Pakistanul are 100-120 față de 90-110, iar India 90-110 față de 80-100, scrie Institutul.Această cursă a înarmării este cu atât mai îngrijorătoare cu cât SIPRI consideră fragilă pacea în Asia, având în vedere „tensiuni în creștere începând din 2008” între India și Pakistan, între cele două Corei sau între China și Japonia.Țările care își reduc arsenalul nuclear sunt semnatare ale Tratatului de dezarmare nucleară START, și anume Rusia (8.500 de focoase în prezent) și Statele Unite (7.700). Franța (300 de focoase), Marea Britanie (225) și Israelul (80) păstrează același nivel.Aceste date reprezintă estimări pe care SIPRI le recunoaște mai mult sau mai puțin fiabile în funcție de țară, China menținând, spre exemplu, o opacitate totală, iar Rusia fiind tot mai puțin transparentă. SIPRI presupune că regimurile din Coreea de Nord și Iran nu reușit, încă, să se doteze cu arma nucleară.În opinia centrului de cercetare, scăderea cantitativă a armamentului nu este sinonimă cu reducerea amenințării nucleare.„Există puține lucruri care să ne insufle speranța că țările care dețin arma nucleară au în mod sincer voința să își abandoneze arsenalul. Programele de modernizare pe termen lung aflate în curs în aceste state arată că armele nucleare sunt în continuare o marcă a statutului internațional și puterii”, a declarat coordonatorul cercetării în domeniul nuclear din cadrul SIPRI, Shannon Kile, citat în comunicat.În domeniul armelor chimice și biologice, reducerea stocurilor în vederea căreia militează SIPRI a avansat doar lent. Statele Unite și Rusia nu și-au distrus toate armele chimice în 2012, contrar promisiunilor, iar Siria s-a declarat pregătită să le utilizeze în caz de atac străin.Datele SIPRI arată, în plus, că „numărul militarilor din cadrul misiunilor de menținere a păcii mobilizați în lume a scăzut cu peste 10% în 2012, în contextul începerii retragerii forțelor internaționale în Afganistan”.Totodată, „numărul de combatanți mobilizați în afara Afganistanului are șanse să crească”, în special „în Mali, la scară mai largă în Sahel și în mod potențial în Siria”.„În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a numărului de conflicte între state, care s-au internaționalizat, în contextul în care un stat susține o tabără sau alta. O asemenea implicare are adesea ca efect creșterea mortalității și prelungirea conflictelor”, a constatat SIPRI.