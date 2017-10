Ce spune David Cameron despre referendumul din Scoţia

Ce spune David Cameron despre referendumul din Scoția

Premierul britanic David Cameron a avertizat, ieri, împotriva unui „salt în necunoscut” în cazul unui rezultat pozitiv la referendumul privind independența Scoției, care va fi organizat într-un an, la 18 septembrie 2014, relatează AFP.„Într-un an, persoanele care locuiesc în Scoția vor face o alegere care le-ar putea schimba țara în mod radical și pentru totdeauna. Viitorul Scoției va fi în mâinile Scoției”, a declarat Cameron, într-un comunicat. „18 septembrie 2014 este data la care Scoția se va întâlni cu destinul său. A venit timpul de a decide: cel mai bine pentru Scoția și cel mai bine pentru Marea Britanie sau un salt în necunoscut?”, a continuat premierul britanic. „Sper că Scoția va decide să rămână în Marea Britanie”, a insistat acesta, estimând că „ce avem funcționează, și funcționează bine”. „Împreună am reușit multe lucruri. Suntem o familie de națiuni în cadrul Regatului Unit. A venit timpul să aducem această relație la cea de veri de gradul doi”, a considerat Cameron.La 18 septembrie 2014, scoțienii vor fi chemați să se pronunțe pentru sau împotriva independenței Scoției, care s-a alipit coroanei britanice în 1707.