Ce spun părinţii jurnalistului executat în mod sălbatic

Ce spun părinții jurnalistului executat în mod sălbatic

Ştire online publicată Marţi, 26 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Părinții jurnalistului american James Foley, executat în mod sălbatic, au dat asigurări asupra faptului că se roagă pentru ostaticii din Siria, la slujba organizată cu ocazia funeraliilor fiului lor, în orașul Rochester, în New Hampshire (nord-est).Cu puțin înainte de slujba de la Biserica Our Lady of the Rosary, la Rochester, John și Diane Foley au declarat pentru AFP că speră ca fiul lor, ucis la vârsta de 40 de ani, să devină un exemplu pentru cei care apără libertatea presei și pacea în lume.Ei și-au exprimat dorința ca ceilalți jurnaliști răpiți să fie eliberați, inclusiv Steven Sotloff, un american în vârstă de 31 de ani, deținut împreună cu fiul lor și amenințat cu moartea în înregistrarea video a execuției lui James Foley de către un combatant mascat din cadrul grupării teroriste Statul Islamic (SI), scrie mediafax.ro.