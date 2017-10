Ce spun anchetatorii despre trenul care a deraiat la New York

Ştire online publicată Marţi, 03 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Trenul care a deraiat duminică în cartierul Bronx, la New York, provocând moartea a patru persoane, se deplasa cu o viteză de 131 de kilometri pe oră, cu mult peste viteza autorizată, a anunțat luni Earl Weener, însărcinat cu ancheta."Trenul circula (cu viteza de) 82 de mile pe oră (131 de kilometri pe oră) când a ajuns în curbă", a declarat el într-o conferință de presă, precizând că la intrarea în curbă viteza este limitată la 48 de kilometri pe oră."În această etapă, nu suntem la curent cu vreo problemă sau anomalii la sistemul de frânare", a adăugat el, insistând asupra faptului că ancheta este la început.Weener a precizat că cu cinci secunde înainte de imobilizarea locomotivei, presiunea la frâne scăzuse la zero, fără ca anchetatorii să poată explica motivele acestui lucru.Deraierea acestui tren, duminică dimineața, la New York, a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor 67, dintre care 11 sunt în stare gravă. Cele șapte vagoane ale trenului, care transporta peste 100 de persoane, au deraiat, conform Mediafax.