Ce se întâmplă cu un site care publică exclusiv ştiri pozitive

Ce se întâmplă cu un site care publică exclusiv știri pozitive

Ştire online publicată Duminică, 07 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Un site de știri din Rusia care a luat decizia ca, timp de o zi, să publice exclusiv informații pozitive, și-a pierdut 66% dintre cititori. Site-ul rusesc City Reporter, care are sediul în Rostov-pe-Don, nu departe de Marea Azov, a decis să publice, la începutul săptămânii, timp de o zi, numai informații pozitive, informează francetvinfo.fr. Numărul cititorilor, foarte obișnuiți cu subiectele grave, s-a redus drastic în acea zi.Pe pagina sa de pe platforma Facebook, redactorul-șef adjunct nu și-a ascuns tristețea, explicând că audiența zilnică a scăzut cu două treimi în acea zi: "Am căutat pozitivul în actualitate și am avut impresia că l-am găsit. Dar nimeni nu îl dorește. Aceasta este problema".