Ce provocări aduce Anul Nou chinezesc fiecărei zodii

Anul Nou Chinezesc 2022 începe pe data de 1 februarie și este anul Tigrului de Apă, unul cu numeroase semnificații și implicații. Se spune că acest an va fi anul în care lucrurile vor lua amploare, va fi totul sau nimic, anul unde jumătățile de măsură nu-și au locul.Anul Tigrului va aduce multe provocări pentru semnele zodiacului chinezesc. Căldura focului Tigrului va atinge pe toata lumea și va intra în viețile tuturor.Anul Tigrului de Apă pentru Șobolan - Un an moderat pentru tine, nesigur pentru afaceri. Poți fi implicat în câteva neînțelegeri sau poți fi forțat de ceva care este împotriva convingerilor tale.Anul Tigrului de Apă pentru Bivol - Un an în care poți resimți opoziție din mai multe direcții. Dar aceste lupte vor transforma suferința în victorie, la final. Trebuie să fii răbdător și nu te lăsa descumpănit dacă rezultatele nu sunt vizibile imediat.Anul Tigrului de Apă pentru Tigru - Un an moderat spre bun. Se anunță relații bune cu ceilalți, mai ales că oamenii vor sări în ajutorul tău atunci când ai cea mai mare nevoie.Anul Tigrului de Apă pentru Iepure - Va trebui să fii atent și foarte diplomat pentru că ai tendința să te bagi în multe conflicte. Pot apărea certuri și dispute, chiar cu urmări juridice.Anul Tigrului de Apă pentru Dragon - Un an cu solicitări și griji. Va trebui să alegi între viziunile care nu îți plac ale concurenței sau să faci eforturi uriașe pentru a cuceri publicul acesteia.Anul Tigrului de Apă pentru Șarpe - Poți intra foarte ușor în conflicte de tot felul. Depui eforturi mari pentru a fi pe placul tuturor celor din jurul tău și uneori poți fi frustrat dacă nu obții acest lucru. Trebuie să-ți pastrezi simțul umorului și să nu te lași târăt în acte de răzbunare.Anul Tigrului de Apă pentru Cal - Un an bun pentru tine, fără probleme legate de sănătate, dar cu multe cheltuieli. Te poți aștepta la o promovare sau la unele cursuri de perfecționare profesională.Anul Tigrului de Apă pentru Oaie/Capra - Un an binecuvântat. Ca să-ți menții actuala poziție, trebuie să duci o luptă intensă cu adversarii.Anul Tigrului de Apă pentru Maimuță - Un an instabil, în care pot fi ușor vulnerabil și vei avea tendința să fugi din fața problemelor.Anul Tigrului de Apă pentru Cocoș - Un an plin de evenimente plăcute și cu noroc la bani. Acțiunile tale în afaceri pot aduce rezultate fructuoase.Anul Tigrului de Apă pentru Câine - Un an bun, fără dispute serioase acasă sau la locul de muncă. Pot apărea câteva dispute în cuplu, dar acestea nu pun în pericol relația. Rezultatele din acest an vor fi amestecate și pot apărea situații confuze și contradictorii.Anul Tigrului de Apă pentru Mistreț - Un an dificil căruia trebuie să-i faci față singur. Nu este cel mai bun moment pentru a împrumuta bani de la alții, deși pot apărea cheltuieli neașteptate.