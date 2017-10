Ce muzee pot fi vizitate virtual

Google a lansat Google Art Project, un nou website prin care oricine, de oriunde din lume, poate vizita muzeele cele mai interesante din lume, conform descopera.ro. Utilizatorii site-ului se pot plimba prin muzee și pot vedea tablourile până la cel mai mic detaliu.Tablourile sunt digitalizate într-o formă extrem de detaliată. Momentan, vizitatorii virtuali pot accesa 385 de galerii, care includ peste 1.000 de imagini de înaltă rezoluție cu opera a peste 486 de artiști.Dintre muzeele participante lipsesc două nume mari ale universului artistic: Muzeul Luvru și Musee d’Orsay, din Paris. Iată lista muzeelor participante la Google Art Project: Alte Nationalgalerie, Berlin – Germania; Freer Gallery of Art, Smithsonian, Washington DC – SUA; The Frick Collection, NYC – SUA; Gemäldegalerie, Berlin – Germania; The Metropolitan Museum of Art, NYC – SUA; MoMA, The Museum of Modern Art, NYC – SUA; Museo Reina Sofia, Madrid – Spania; Museo Thyssen - Bornemisza, Madrid – Spania; Museum Kampa, Praga - Republica Cehă; National Gallery, Londra - Marea Britanie; Palace of Versailles – Franța; Rijksmuseum, Amsterdam – Olanda; The State Hermitage Museum, St Petersburg – Rusia; State Tretyakov Gallery, Moscova – Rusia; Tate Britain, Londra - Marea Britanie; Uffizi Gallery, Florența – Italia; Van Gogh Museum, Amsterdam – Olanda.