Ce motive invocă românii pentru a ieși din casă după ora 23.00

Ministerul Afacerilor Interne a publicat miercuri seara pe pagina sa de Facebook o serie de motive care au fost invocate de români, în ultimele zile, pentru a justifica lipsa declaraţiei pe proprie răspundere sau deplasarea în afara locuinţei după ora 23,00.







Conform postării MAI, motivele au fost invocate în egală măsură de şoferi, pasageri sau pietoni.







"Nu am televizor acasă, merg la prietena mea", "am avut declaraţia în mână, dar n-am fost atent o secundă şi am pierdut-o", "în declaraţie scrie să o completez când ies din casă, eu de duminică nu am ajuns acasă", "mă credeţi că scriu urât?", "nu vă mint, dom'ne, recunosc... m-a dat afară din casă, ce era să fac?", "eu chiar vă căutam să vă spun că nu e corect de la ora 23,00, măcar până la 12 noaptea să avem voie", "pe cuvânt că intram în casă, dar mai am exact 500 de paşi şi mă premiază telefonul" - sunt câteva din motivele invocate de români şi postate pe Facebook de MAI.







Ministerul de Interne reaminteşte însă că motivele justificate pentru care se poate face deplasarea în afara locuinţei în intervalul orar 23,00 - 5,00 sunt:







* interes profesional;







* asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;







* achiziţionarea de medicamente;







* îngrijirea/ însoţirea copilului şi/ sau asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi;







* deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune perioadei interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;







* deces al unui membru al familiei.







Începând de luni a devenit obligatorie purtarea măştii pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani în toate spaţiile deschise, magazinele se închid la ora 21,00, a fost interzisă circulaţia în afara locuinţei între orele 23,00 şi 5,00, cu unele excepţii pentru care trebuie prezentată o declaraţie pe proprie răspundere, iar activitatea pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor în spaţii închise a fost suspendată.