Ce mare stat face lobby pe lângă Olanda pentru aderarea României la Schengen

Ştire online publicată Vineri, 07 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul german de Externe, Guido Westerwelle, a lăsat miercuri să se înțeleagă că a pledat cauza unei aderări parțiale la Schengen a României și Bulgariei, în acest an, în cursul unei vizite în Olanda pe care a efectuat-o marți.„Am fost ieri (marți - n.r.) în Olanda și am avut discuții cores-punzătoare. Nu este nimic secret, a fost o vizită publică, în cadrul căreia a fost reluat același mesaj”, a declarat Guido Westerwelle, miercuri, răspunzând în conferința de presă comună cu omologul român, Teodor Baconschi, unei întrebări referitoare la problema Schengen.Ministrul german de Externe a detaliat mesajul transmis autorităților olandeze: „Guvernul federal (german - n.r.) acționează și speră în același timp ca România și Bulgaria, chiar din acest an, să facă un ulterior pas important pentru a deveni membru cu drepturi depline a spațiului Schengen. Aceasta presupune că trebuie să existe o decizie unanimă, a tuturor partenerilor UE. Lucrăm în acest sens, astfel încât, până la Consiliul European de iarnă, să avem o soluție în acest an”, a spus Guido Westerwelle.„Pentru noi este destul de clar că trebuie continuate progresele în domeniul combaterii corupției și a crimei organizate”, a continuat șeful diplomației germane. „Mă bucur că domnul ministru (Baconschi -.n.r.) a reafirmat aceste lucruri, asi-gurându-ne că aderarea la spațiul Schengen reprezintă un crez al Guvernului român”, a adăugat Westerwelle.Germania, alături de Franța, - două țări care inițial s-au opus unei aderări a României și Bulgariei la Schengen în martie 2011 - susține ideea unei aderări parțiale a celor două state, mai întâi cu granițele maritime și aeriene, urmând ca anul viitor, după confirmarea progreselor în lupta anticorupție, să se producă și desființarea controalelor la granițele terestre.