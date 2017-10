CE: Grecia ar putea fi exclusă temporar din Spaţiul Schengen

CE: Grecia ar putea fi exclusă temporar din Spațiul Schengen

Ştire online publicată Miercuri, 27 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Grecia ar putea fi suspendată din Spațiul Schengen, pentru ignorarea "în mod grav" a obligațiilor privind securizarea frontierelor, potrivit unui proiect de raport elaborat de Comisia Europeană, informează BBC News, potrivit romanialibera.ro."Grecia a neglijat în mod grav obligațiile și există deficiențe grave în privința verificărilor la frontierele externe, iar aceste probleme trebuie remediate de autoritățile elene", a declarat vicepreședinte al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.Grecia are obligația de a securiza frontierele externe și a primit un termen de trei luni pentru îmbunătățirea măsurilor de limitare a imigrației, riscând, în caz contrar, excluderea temporară din Schengen.Peste 850.000 de imigranți extracomunitari au tranzitat în 2015 teritoriul Greciei în drumul spre state occidentale ale Uniunii Europene.La rândul său, ministrul grec al Imigrației, Ioannis Mouzalas, a cerut Uniunii Europene deportarea rapidă spre Turcia a imigranților extracomunitari care nu sunt eligibili pentru obținerea de azil.Austria a propus vineri suspendarea Greciei din Schengen până la securizarea frontierei martitime cu Turcia, pledând, alături de Germania, Belgia, Suedia și Danemarca pentru reintroducerea controalelor temporare în spațiul de liberă circulație, pentru oprirea imigrației.Peste un milion de extracomunitari au pătruns în spațiul Uniunii Europene în ultimul an, situație care a generat dispute între statele membre UE și măsuri radicale, luate inclusiv în interiorul Spațiului Schengen. Germania, Austria, Suedia și Danemarca au introdus deja, în ultimele luni, controale temporare în cadrul Schengen. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, și cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, avertizau săptămâna trecută că Uniunea Europeană are la dispoziție două luni pentru a soluționa criza imigrației, altfel există riscul destrămării Spațiului Schengen și zonei euro. La rândul său, Jeroen Dijsselbloem, președintele Eurogrup, a afirmat că menținerea spațiului de liberă circulație Schengen este esențială pentru prosperitatea economică a zonei euro. Ministrul german al Finanțelor, Wolfgang Schäuble, a atras atenția că o eventuală suspendare a Spațiului Schengen va pune în pericol proiectul Uniunii Europene.