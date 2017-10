Royal Bank of Scotland:

„Ce-a fost mai rău nu a trecut“

Royal Bank of Scotland (RBS) și-a revizuit prognoza pentru PIB-ul României, de la stagnare la o comprimare cu 2%, bazându-se pe datele luate în calcul de guvern la rectificarea bugetară. Este vorba de o contracție maximă de 4% a PIB-ului, o rată medie a inflației de 5,8%, șomaj de 6,5%, creștere a salariilor de 4,5%, un curs mediu de 4,3 lei/euro și un deficit de 7,5% din PIB. „Ultimii indicatori economici arată că primul trimestru din 2009 a adus o contracție puternică pe piață, din cauza evoluției negative a industriei și comerțului. În plus, segmentul construcțiilor a mers în scădere, pentru prima data. Noi am menținut scenariul de stagnare, dar acum este clar că vom avea parte de o scădere”, spune Cătălina Constantinescu, economistul-șef al RBS. Ea remarcă și faptul că Banca Națională a României (BNR) a devenit tot mai activă, ajustând permanent lichiditatea din piață și menținând leul în limitele de 4,11 - 4,25 lei/euro. De altfel, leul a dat dovadă de „originalitate”, apreciindu-se la 4,19 lei/euro la începutul săptămânii, contrar așteptărilor, în condițiile în care valutele din regiune s-au depreciat, pe fondul îngrijorării investitorilor față de răspândirea gripei porcine. „Apetitul pentru risc al investitorilor, bazat pe perspectivele economice pozitive ale economiei Americane, ar putea fi exagerate. Există semnale care indică o încetinire a trendului negativ, dar ce a fost mai rău nu a trecut. Piața continuă să coboare, pentru că nu a ajuns încă la fund. Cât despre România, datele negative abia au început să apară. Drept urmare, ne așteptăm ca aprecierile scurte ale cursului de referință să se oprească, cotațiile urmând să sară iar de pragul de 4,2 lei/euro”, mai spune Cătălina Constantinescu. Singurele semne bune s-au înregistrat la Bursa de Valori București (BVB). Potrivit statisticilor RBS, câștigurile din martie și aprilie au acoperit pierderile masive din primele luni ale anului. Mișcarea optimistă de pe piața bursieră s-a bazat pe rezultatele bune ale instituțiilor financiare din SUA. Volumul tranzacțiilor din luna aprilie s-a menținut la cote ridicate, deși piața a rămas volatilă, în special pe segmentul SIF-urilor, unde s-a speculat mult pe seama unei majorări a procentului de acțiuni pe care le poate avea o persoană, de la 1 la 5%. „Indicele BET a crescut cu 29% în luna aprilie, ceea ce înseamnă că statistica pe 2009 a trecut de la negativ la pozitiv, mai exact +5%. Prețurile SIF-urilor au crescut cu 72%, în timp ce în segmentul energiei s-a înregistrat o creștere de 23%”, mai spune economistul RBS.