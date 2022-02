Caz șocant! Fetiță răpită cu doi ani în urmă, găsită în viață de polițiști într-o cameră secretă

Fetița, numită Paislee Shultis, a fost dată dispărută pe 13 iulie 2019, din Cayuga Heights, New York, când avea doar patru ani. La momentul dispariției ei, anchetatorii credeau că a fost răpită de părinții ei fără custodie, Kimberly Cooper, 33 de ani, și Kirk Shultis, Jr, 32 de ani.



Acum, doi ani mai târziu, poliția a făcut percheziții la o casă de pe Fawn Road. La scurt timp, poliția a localizat-o pe copilă într-o cameră mică improvizată, sub o scară închisă.



„Copilul a fost localizat într-o cameră secretă, improvizată, sub o scară închisă care duce la subsolul reședinței”, a spus Poliția Saugerties, potrivit TheSun.



Oamenii legii au scos scândurile, iar copilul și răpitorul ei, Kimberly Cooper, au fost găsiți ascunși în incinta întunecată și umedă.



Toți cei implicați în această răpire, trei persoane, au fost arestați pentru punerea în pericol a copilului.



Fetița a fost transportată la sediul Poliției Saugerties, unde a fost evaluată de paramedici și predată tutorelui său legal.



De când a dispărut, în 2019, și până acum polițiștii au investigat numeroase piste legate de dispariția copilei. „Câteva dintre aceste indicii au condus poliția la casa de pe Fawn Road. Din păcate, de fiecare dată, rezidenții au negat orice cunoștință despre locul unde se află fetița”, a spus departamentul de poliție, scrie romaniatv.net