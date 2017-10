Caz ŞOCANT! Violată de tatăl regăsit pe Facebook

Caz ȘOCANT! Violată de tatăl regăsit pe Facebook

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O adolescenta de 13 ani a fost foarte fericita in ziua in care l-a gasit pe Facebook pe tatal pe care nu l-a intalnit niciodata. Numai ca bucuria ei a durat foarte putin, pentru ca barbatul a abuzat-o sexual.Adolescenta din Marea Britanie a aflat de pe Facebook ca tatal ei traia in South Yorkshire. Dupa ce l-a intalnit prima data, ea a fost invitata sa locuiasca la el o perioada mai indelungata, iar mama fetei a fost de acord, relateaza Daily Mail.Odata ce a ajuns in casa tatalui, fata de 13 ani a fost obligata sa intretina relatii sexuale cu el o perioada de 6 luni. Initial, adolescenta a dormit pe canapeaua din sufragerie, dar dupa ce tatal ei, in varsta de 41 de ani, s-a despartit de iubita, i-a propus fetei sa doarma in patul lui, iar el sa se mute pe canapea.In prima noapte, tanara s-a dus singura la culcare, insa tatal a venit langa ea in miez de noapte si a violat-o. Ulterior, tanara avea sa declare ca nu i s-a putut impotrivi, pentru ca era tatal ei, a declarat procurorul Timothy Capstick.In timpul procesului, s-a stabilit ca barbatul de 41 de ani isi incuraja fiica sa consume alcool inainte de a o abuza. Dupa 6 luni, fata s-a intors in casa mamei sale, dar a vorbit despre ce i se intamplase abia dupa cateva luni.Politistii au gasit in telefonul barbatului mai multe mesaje care sugereau ca si-a violat fiica, insa initial a negat acuzatiile. Ulterior, a recunoscut abuzurile si a spus ca le regreta enorm. Barbatul a fost condamnat la 6 ani de inchisoare, scrie site-ul stirileprotv.ro.