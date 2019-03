CAZ ŞOCANT, DAR REAL! S-a prefăcut 62 de ani că e surdo-mut ca să scape de gura nevestei

O femeie în vârstă de 80 de ani a cerut divorțul după ce și-a dat seama că soțul ei s-a prefăcut timp de șase decenii că era surdo-mut. Explicația avocatului e demnă de o comedie.

Știrea incredibilă este aceasta: un bărbat din Waterbury (Connecticut) a jucat teatru timp de 62 de ani, prefăcându-se că nu aude și nu poate vorbi, ca să scape de gura nevestei. Potrivit cererii de divorț, Barry Dawson (84 de ani) nu i-a spus niciodată nici măcar un cuvânt soției sale, Dorothy, în vârstă de 80 de ani, de-a lungul întregii lor căsnicii, relatează site-ul World News Daily Report.







Femeia a învățat limbajul semnelor ca să poată comunica cu soțul ei, dar spune că acesta tot nu a fost cooperant. "Mi-a luat doi ani ca să învăț să comunic cu mâinile. Când am reușit, a început să aibă probleme cu vederea. Acum, dacă mă gândesc mai bine, cred că s-a prefăcut și cu asta!", a spus ea.







În ciuda lipsei de comunicare, cuplul are șase copii și 13 nepoți. Toți erau convinși că Barry era surdo-muto. "Când era acasă, se prefăcea mereu că e surd. Dar mi-am dat seama că nu erste când am văzut o înregistrare cu el pe YouTube în care cânta karaoke într-un bar care o organizat o serată caritabilă, atunci am înțeles tot", a povestit doamna Dawson.







Avocatul bărbatului, Robert Sanchez, recunoaște că acesta s-a prefăcut că era surd, dar susține că a făcut asta pentru soția lui, fiindcă a fost singura cale de o îndura, fiidcă ea este foarte plictisitoare.