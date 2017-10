Caz cutremurător. Un student la jurnalism a fost bătut până la moarte, pentru "blasfemie"

1

Mutantii nu au religie

Salbatici care nu au nimic in comun cu nici o religie. In numele asa ziselor religii se dezlantuiesc niste mutant,in toata lumea. Si in Romania asa zisii crestini isi violeaza fiicele,isi ucid parintii si fratii ori vecinii,dar halesc miel de Pasti,se matolesc de Craciun,e bine? Cei din Pakistan au reprezentanti genetici in Romania,tiganii cu care ne falim in toata lumea,ca ne-au adus mare renume.