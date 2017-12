CAZ CUTREMURĂTOR! Băieţel bătut de iubitul mamei, pentru că a deschis mai devreme un cadou pus sub bradul de Crăciun

CAZ CUTREMURĂTOR! Băiețel bătut de iubitul mamei, pentru că a deschis mai devreme un cadou pus sub bradul de Crăciun

Sâmbătă, 23 Decembrie 2017.

Un băiat în vârstă de 5 ani, din Statele Unite, a ajuns de urgență la spital după ce a fost bătut crunt de iubitul mamei lui. Bărbatul s-a gândit să-i dea o lecție băiatului care a deschis mai devreme un cadou aflat sub bradul de Crăciun.Mama băiatului plecase să-și facă cumpărăturile de Crăciun și-l lăsase pe copil în grija iubitului ei. Când s-a întors acasă, femeia a avut un șoc. Și-a găsit copilul plângând și plin de vânătăi pe brațe, pe spate, pe față și în cap.Într-un mesaj pe Facebook, femeia a povestit: "Nu se poate descrie în cuvinte ce am simțit când l-am văzut pe copil în halul acela și nu-mi explicam ce s-a întâmplat. M-am dus imediat la el, l-am luat în brațe și l-am întrebat ce s-a întâmplat. "Wesley m-a bătut, mama", tot repeta copilul".Femeia le-a spus autorităților că iubitul ei în vârstă de 25 de ani i-a spus că a încercat să-i dea copilului o lecție după ce acesta a luat un cadou de sub bradul de Crăciun și l-a deschis.Copilul a fost dus de urgență la spital, iar agresorul său a fost arestat.