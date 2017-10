Câţi refugiați vor ajunge în România în luna noiembrie

2

Primului comentator

In primul rand esti rau,dar din pacate si prost .Niste amarati fug de moarte ,caci altfel sigur nu ar fi plecat de unde traiul era infinit mai bun decat in Romania daca nu venea peste ei rahatul ala de regim dictatorial.Apoi,treaba cu musulmanii si crestinii,s-o lasam moale....Romanii sunt crestini doar declarativ,faptele si gandirea lor fiind spre necuratul. Sa te caci pe tine ca ajuti niste oameni in mare nevoie, inseamna exact opusul oricarei religii adevarate.Suntem foarte lasi, rai si nemilosi,de aia si suntem asa de saraci. Ne speriem de fapte bune.In sfarsit,serviciile secrete ce p..a mea fac ? Sa treaca la munca in loc sa faca tembelisme prin tara cu noi,si sa trieze profesionist pe cei care vin in tara,ca aia e meseria lor si au salarii super babane. Oricum,daca am fi in locul refugiatilor,am merita sa fim primiti de cineva? Oare doar europenii sunt oameni? Oare nu suntem la fel de rai ca oamenii lui Bashar? Doar ca nu impuscam refugiatii,altfel hai sa le refuzam posibilitatea de salvare,nu-i asa?