Cati Hristu, noul primar din Cogealac, ascuns de ţărăniştii de la judeţ

Cati Hristu, noul primar din Cogealac, ascuns de țărăniștii de la județ

Primul tur al alegerilor a adus, pe lângă răsturnările de situație din localitățile constănțene, și reale surprize electorale. Singurul primar PNȚCD confirmat în funcție încă din primul tur al alegerilor, în județul Constanța, este Cati Hristu (bărbat), noul gospodar șef al comunei Cogealac, cel care l-a bătut pe liberalul Ion Soare fără drept de apel. Pe lângă acesta, țărăniștii mai au un candidat în persoana lui Marius Berbec, la Primăria Vulturu, care însă se va lupta pentru șefia administrației locale în turul doi. Și pentru că Hristu este, cel puțin la momentul de față, unicul primar țărănist confirmat, ar fi fost interesant să aflăm care au fost așteptările personale în contextul competiției electorale din acest an și care sunt, de asemenea, proiectele prioritare pe care intenționează să le demareze la început de mandat. Mai ales dacă ținem cont de faptul că PNȚCD-ul nu a fost unul dintre partidele care a dat, în ultimii patru ani, tonul politicii în județ. În aceeași ordine de idei, ar fi fost interesant de știut care este explicația noului primar în legătură cu acuzațiile de șpagă electorală aduse cu doar câteva zile înainte de primul tur unui reprezentant al PNȚCD Cogealac. Reamintim că un reprezentant al țărăniștilor a fost acuzat de șpagă electorală după ce, împotriva sa, la Poliție a fost depusă o plângere conform căreia el ar fi încercat să cumpere, cu bani, niște voturi în favoarea candidatului PNȚCD, Cati Hristu. La niciuna dintre aceste întrebări nu am primit însă răspuns și asta pentru că, după toate semnele, lanțul slăbiciunilor începe încă de la conducerea județeană a partidului. Concret, președintele PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, a afirmat inițial că el este cel în măsură să vorbească în numele primarului. A refuzat să ne dea numărul de telefon al lui Cati Hristu, motivând: „Domnul primar nu prea răspunde la telefon, el are treabă, muncește mult, dacă vreți să aflați ceva vorbiți cu mine, eu știu tot”, erijându-se astfel, instantaneu, în portavocea lui Cati Hristu. Totuși, după îndelungi insistențe, Chesoi a catadicsit să ne dea numărul de telefon, numai că, nu mică ne-a fost mirarea să constatăm că pe telefonul personal al acestuia a răspuns un anume Mihai Dore, care s-a recomandat drept consilier local PNȚCD în cadrul CL Cogealac, apropiat al primarului. Și pentru că lanțul slăbiciunilor continuă, se pare, pe linie ierarhică, și Mihai Dore a părut surprins că cineva ar vrea să vorbească cu primarul comunei. Secretomanie, o oarecare panică inexplicabilă și multe ezitări: cam așa s-ar caracteriza, în câteva cuvinte, așa numita discuție telefonică cu „purtătorul de cuvânt” al gospodarului șef. „Orice treabă aveți cu domn primar, vă spun eu, vă lămuresc orice întrebări, despre tot, despre proiecte, despre ce-o fi. Dacă vorbiți cu mine e ca și cum ați vorbi cu el”, ne-a explicat consilierul local. Curios cum doi țărăniști, de la județ și din teritoriu, se întrec în a-i „proteja identitatea” noului primar al comunei Cogealac. Menționăm că nu am putut purta o discuție cu misteriosul Cati Hristu, el nefiind de găsit la telefon nici la o zi după prima tentativă.