Câteva picturi de la Luvru au fost deteriorate în timpul furtunilor violente de săptămâna trecută

Ştire online publicată Duminică, 16 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cateva picturi expuse la Luvru au fost deteriorate in timpul furtunilor violente de saptamana trecuta de la Paris, au anuntat reprezentantii muzeului. "In sala Sept-Cheminees au fost observate urme de apa pe vopseaua tablourilor "Quatre Saisons" de Nicolas Poussin ("Primavara" si "Toamna") si "Le Triomphe de Mardochee", au anuntat reprezentantii muzeului, citati de AFP.Tablourile au fost retrase imediat,"din precautie", iar condicerea asteapta in prezent raportul restauratorilor privind starea lucrarilor.Alte trei picturi, ale lui Georges de La Tour si Eustache Le Sueur, au fost evacuate din cauza urmelor de apa de pe peretii salilor dedicate picturii franceze din secolul al XVII-lea.Infiltratiile de apa au condus la inchiderea unor zone ale si la evacuarea preventiva a lucrarilor din sectiile dedicate picturilor, si antichitatilor egiptene.