Catedrala Notre-Dame din Paris ar putea fi restaurată cu sprijin american

Ştire online publicată Joi, 06 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Catedrala Notre-Dame din Paris, afectată de poluare, intemperii și uzura provocată de trecerea timpului, ar putea fi renovată cu sprijinul unor filantropi din Statele Unite, informează AFP.Catedrala Notre-Dame din Paris, înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO, cel mai vizitat monument istoric din Europa (între 12 milioane și 14 milioane de vizitatori pe an), o bijuterie a arhitecturii gotice din perioada cuprinsă între secolele al XII-lea și al XIV-lea, domină peisajul din Ile de la Cite prin turnurile și fațada ei impresionante.Lăsând la o parte acest decor, alte părți exterioare ale sale se află într-o situație mai puțin strălucită. În special în fața catedralei.Pe fațada principală, garguii — jgheaburi medievale — și-au pierdut capetele și arborează tuburi din PVC deloc elegante pentru evacuarea apelor pluviale. În altă parte a fațadei, o balustradă a dispărut, fiind înlocuită cu o scândură din lemn. Un pinaclu e în ruină, piatra s-a topit ca un bulgăre de gheață, tocul unui vitraliu a fost ros de carii... La înălțime, sub arcele butante care susțin catedrala, elementele decorative care s-au desprins din ele au fost depozitate din precauție și formează mici cimitire de pietre.Statul francez, proprietarul edificiului, îi consacră deja 2 milioane de euro pe an.El s-a angajat chiar să doneze 1 euro dintr-o subvenție suplimentară pentru fiecare euro primit din filantropie cu ajutorul Fundației Avenir du Patrimoine din Paris, în limita a 4 milioane de euro pe an din contribuție publică, în virtutea unui acord-cadru semnat la începutul lunii mai la Palatul Elysee, sediul Președinției franceze.Andre Finot, responsabil cu comunicarea pentru catedrală și îndrăgostit de celebrul edificiu parizian, dorește să găsească noi filantropi care să doneze pentru Notre-Dame."Există o urgență reală", a declarat el pentru AFP, enumerând distrugerile cauzate de poluarea aerului și ploile acide, dar salutând sprijinul constant acordat de statul francez. "Poți să îți dai seama că nu este suficient", a adăugat el, precizând că administratorii edificiului vor avea nevoie de 100 de milioane de euro pe 20 de ani și de 150 de milioane pe 30 de ani pentru a realiza lucrările necesare.Din acest motiv, Andre Finot a avut ideea de a căuta aceste sume în altă parte, cu ajutorul unui fond de finanțare creat ad-hoc în cadrul Fundației Avenir du Patrimoine din Paris."Vom face totuși apel la francezi: trebuie ca ei să devină conștienți de patrimoniul incredibil de care dispun", a subliniat Andre Finot, reamintind că edificiul, deși utilizat de cultul catolic, "este deschis pentru toată lumea". "Primim de altfel pe parcursul întregului an mărturii ale vizitatorilor care ne spun: 'Eu nu sunt credincios, dar îmi place acest loc'".O fundație de drept american, Friends of Notre-Dame de Paris, tocmai a fost înființată pentru a se adresa în Statele Unite unui public "care are cultura donației și este foarte atașat de acest monument".Vedetele americane aflate în trecere prin Paris nu ezită să se oprească pentru a vizita Notre-Dame. La fel au procedat cântăreața pop-R&B Beyonce și soțul ei, rapperul Jay Z.Turiștii de dincolo de Atlantic sunt deosebit de atașați de Quasimodo și alte personaje — imortalizate în filme și musicaluri — născute din imaginația scriitorului Victor Hugo, al cărui roman "Notre-Dame de Paris" (1831) a amplificat mișcarea în favoarea restaurării catedralei în secolul al XIX-lea.În prezent, săgeata ridicată pe cei patru piloni ai transeptului are nevoie de o restaurare costisitoare. Impresionantă prin înălțimea sa de 93 de metri și cele 250 de tone de plumb ale sale, ea are de suferit din cauza unor "probleme de acoperire, iar ploaia riscă să atace șarpanta", a explicat Marie-Helene Didier, conservatoare generală a patrimoniului."Nu ne aflăm totuși într-o situație de pericol iminent, reușim cel puțin să reparăm chestiunile cele mai presante", a asigurat Marie-Helene Didier, o angajată a statului francez."Însă aportul filantropilor din mediul privat ne-ar permite să accelerăm trecerea la lucrări și, poate, să începem în paralel să renovăm unul sau două arce butante", a adăugat ea. Sub coordonarea arhitectului Eugene Viollet-le-Duc, restauratorul principal al edificiului, statuia din cupru a Sfântului Thomas va profita, în curând, de o "cură de întinerire".