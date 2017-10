Cât ne va ţine Olanda în afara Schengen

1

Schengen sigur la anu' dupa alegeri

Cum Olanda si Finlanda (dar defapt toata UE ,cele doua avind curaj tacit si negociaza in numele ei)s-au lamurit ca actuala conducere a statului incearca sa-i pacaleasca repetind la nesfirsit ca papagalii:avem conditii tehnice...avem conditii tehnice....,dar nu face nimic concret sa-u prins ca traficantii de carne vie,evazionistii ,infractorii de tot felul sint angrenati in mafie pina virful piramidei de conducere a statului.In aceste conditii asteapta scimbarea conducerii pe care ar facce-o ei cu placere dar nu se pot baga in treburile interne ale Rmaniei ceea ce ne prelungeste noua suferinta inca un an.