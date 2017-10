Sondaj „Cuget Liber“

Cât de mult ne doare criza mondială?

Piețele de capital de pe întreaga planetă au dat de belea. Marile bănci internaționale se cutremură. E o criză cum nu s-a mai văzut la New York, Londra sau Paris! A dracului criză, dacă guvernele lumii aruncă zeci, sute de miliarde de euro și dolari, din buzunarele contribuabililor, pentru a salva instituțiile bancare și a garanta sută la sută depunerile celor bogați. Bucureștiul pare să trăiască în altă lume, departe de aceste frământări mondiale. Chiar guvernatorul Mugur Isărescu ne spune că n-avem a ne teme de vreun moment de rătăcire din partea sistemului bancar românesc. Doar leul e tras la față și bolește, de parcă l-ar fi hrănit BNR cu laxative. Ce se întâmplă în acest timp cu economia reală a României, aflată la cumpăna dintre criza internațională și încă stabilitatea din țară? Șede și se gândește în ce parte să o apuce? Nu cumva o deoache leul cel slab? Vă invit să aflăm răspunsul chiar de la cei ce sunt în contact nemijlocit cu producția, cu piața, cu prețurile și cu forța de muncă, în rândul cărora am realizat sondajul de mai jos. Cu ochii pe depozitele bancare! „Aprecierea dolarului și a monedei europene în raport cu leul este în avantajul firmelor de agenturare și al operatorilor portuari, care au încasări în valută” – a declarat Nicolae Bădăluță, directorul economic al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Pe de altă parte – spune el -, aceștia nu trebuie să se teamă că CNAPMC va majora tarifele mai mult decât cu indicele inflației. Acestea sunt exprimate atât în lei, cât și în euro, astfel că agenții economici pot opta pentru moneda care îi avantajează. CNAPMC este preocupată de evoluția băncilor, ne-a dezvăluit directorul economic. Depozitele bancare ale companiei ar putea fi în pericol, dacă instituțiile financiare la care sunt constituite ar intra în impas. „Faptul că banii sunt depuși la mai multe bănci constituie un avantaj în situație de criză” – spune Bădăluță. Prețuri înghețate în turism „Am fost recent la bursa de turism din Brașov, organizată de Federația Patronală din Turism. S-a discutat despre criza economică mondială și despre faptul că, în acest context, nu trebuie majorate prețurile serviciilor hoteliere, pentru a nu pierde clienții. Societățile din turism vor trebui, drept urmare, să reducă alte cheltuieli, în special din sectorul investițiilor. Dar, pe de altă parte, pentru stabilizarea lucrătorilor, care pleacă masiv în străinătate, vor fi nevoiți să majoreze salariile angajaților” – a declarat Lucian Iftimie - președintele Asociației Investitorilor din Turism, din Stațiunea Venus. La bursa de turism care a avut loc în toamnă, hotelierii din sudul litoralului au decis să înghețe prețurile, de parcă se așteptau la actuala criză. Astfel, că prețul unui pachet de șase zile (cazarea) la un hotel de două stele plus va fi de 45 euro, la începutul sezonului 2009, și de 94 euro, în perioada de vârf, a afirmat Lucian Iftimie. Trebuie ținut cont de faptul că peste 70% din spațiile de cazare din sudul litoralului se găsesc în hoteluri de această categorie. Înghețarea prețurilor în euro va atrage mai mulți turiști străini pe litoralul românesc. Dar, pentru români, atracția nu va fi la fel de mare. Din cauza deprecierii monedei naționale în raport cu euro, serviciile hoteliere se scumpesc, practic, în lei. Hotelierii își pun speranța într-o creștere generală a salariilor românilor - spune Lucian Iftimie. Dacă se va întâmpla așa, vor fi mai mulți bani pentru concedii și mai mulți turiști pe litoral. Criza nu se lipește de… ulei Argus SA este unul dintre cei mai importanți producători de uleiuri vegetale din România. Directorul general Vasile Leu a declarat că actuala criză economică afectează prea puțin compania pe care o conduce. De ce? Pentru că materia primă nu provine din import, ci din producția internă. Fabrica a achiziționat, în proporție de 80-90%, la prețurile stabile din timpul verii, necesarul de semințe de floarea soarelui. Dimpotrivă - afirmă directorul general -, aprecierea euro și a dolarului reprezintă un avantaj în cazul exporturilor realizate de Argus. Este drept, compania are de achitat și credite în valută, dar până la scadența plăților trebuie să treacă mai multe luni. Până atunci - speră Vasile Leu - moneda națională își va reveni. E vremea exporturilor „Criza economică va afecta îndeosebi piața imobiliară, mai puțin pe segmentul achiziției de terenuri și în mod dramatic pe cel al cumpărării de apartamente – spune Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Cei ce au luat credite în valută pentru achiziționarea unui apartament vor trebui să plătească mai mult. Pe de altă parte, multe dintre locuințele construite fără un studiu de piață, vor rămâne fără cumpărători în situația de criză. Uitați-vă ce se întâmplă în Bulgaria, unde 270.000 de apartamente noi au rămas nevândute. Scăderea abruptă a prețului apartamentelor va avea impact asupra băncilor, în cazul creditelor neperformante, așa cum s-a întâmplat în SUA. Acum, băncile sunt nevoite să manifeste prudență și să se recapitalizeze. Consumul populației se va restrânge în situația de criză. Agenții economici procedează la fel. Multe proiecte investiționale vor fi amânate. Primul afectat de contracția consumului va fi comerțul, apoi producția. Acum, este vremea exporturilor. Deprecierea leului îi avantajează pe exportatori. În schimb, se vor scumpi importurile, fapt ce va obliga populația și agenții economici să-și restrângă și mai mult consumul.” Să tot fii marinar! Dr. ing. Haralambie Beizadea, directorul general al companiei Arpinav, este unul dintre specialiștii de pe piața crewing-ului. El consideră că, pe termen scurt, criza economică îi avantajează pe navigatorii români. „Cei mai mulți dintre ei lucrează în shipping-ul internațional și sunt plătiți în dolari, monedă ce s-a apreciat față de leu în ultima perioadă. Astfel spus, salariile navigatorilor au putere mai mare de schimb și de cumpărare în țară.” Într-adevăr, de la un minim de 2,2441 lei pentru un dolar, cât era cotația la data de 7 august, s-a ajuns la 2,9054 lei pentru un dolar, în ziua de 6 octombrie 2008. Practic, în numai 2 luni, datorită evoluției pieții valutare, salariile navigatorilor români din flotele străine, exprimate în lei, au crescut cu 29,46%. Pe termen lung, lucrurile ar putea sta cu totul altfel, spune directorul general. „Unul dintre scenariile posibile care decurge din această criză are în prim plan comportamentul economiei mondiale și al celei chineze. Se știe că în condiții de criză, de recesiune, consumul industrial și cel al populației se reduc. Ca urmare se diminuează producția și se restrâng investițiile, fapt ce afectează volumul comerțului internațional. Transporturile maritime resimt cel mai puternic această evoluție, deoarece 90% din volumul comerțului mondial de mărfuri se derulează pe mare. În condiții de criză, numeroase capacități de transport rămân nefolosite, iar multe comenzi de nave noi sunt anulate. Iată, deja, primele trei mari companii din transportul containerizat au renunțat, fiecare, la contractele de construcție a peste 50 de nave. Pe de altă parte, în angrenajul comerțului mondial, China joacă rolul de mare exportator. Ponderea livrărilor sale este deținută de produsele energofage (laminate, țevi, fier beton, ciment, construcții metalice) și cantități importante de utilaje și instalații. Cele mai multe nave ale lumii ating țărmurile Chinei. Iată, însă, că această țară aflată în plină afirmare economică, țintește să devină o mare putere navală și să-și transporte singură mărfurile. În cadrul programului său naval, China a lansat numeroase comenzi de nave noi, iar pentru a asigura echipajele necesare, le-a cerut navigatorilor aflați în serviciul companiilor de shipping străine să se întoarcă acasă, în flota națională. În concluzie, la nivel mondial, ca urmare a crizei economice, are loc o reducere a volumului de marfă ce trebuie transportată, iar pe de altă parte, flota chineză își majorează cota de piață, obligând celelalte flote să se restrângă mai mult și, odată cu aceasta, să-și diminueze necesarul de echipaje. Dacă, în prezent, shipping-ul mondial se confruntă cu o foame de forță de muncă, peste 5 ani s-ar putea să asistăm la egalizarea cererii cu oferta. Altfel spus, criza economică va rezolva criza forței de muncă din shipping-ul mondial.”