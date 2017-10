Casele americane, soluţia românească la criză

Casele americane, soluția românească la criză

Citeam de curând în Daily Mail că piața imobiliară din Anglia și America a ajuns atât de rău, încât nici măcar pancartele cu „De vânzare” nu se mai vând. La noi nu a existat niciodată moda cu pancarte, în mare parte pentru că nu am avut suburbii, în adevăratul sens al cuvântului. Au intrat peste noi direct bannerele agățate de stâlpii de beton ai clădirilor în construcție și publicitatea stradală supradimensionată, în care puteai vedea imagini pe calculator ale unor viitoare ansambluri rezidențiale. După câțiva ani buni de creștere, criza „made in USA” a ajuns și în România. Creditarea imobiliară s-a oprit, băncile care dau totuși astfel de împrumuturi fiind mai greu de găsit decât monstrul din Loch Ness. Constructorii oportuniști au întrezărit însă și o nișă și promovează acum un nou concept de case (atenția, ironia sorții este sublimă): casa americană, o casă ieftină (și nu prea - n.a.) și ușoară, rapid de construit și făcută parcă după chipul și asemănarea Statelor Unite (aparent solidă, impunătoare, pasibilă de colaps din interior). Trendul nu este nou și nu a apărut drept urmare a crizei. În vremurile „bune”, astfel de case erau prezentate drept „ecologice”, „verzi” sau pur și simplu „ieftine”. Și într-adevăr, o casă de 75.000 euro era ieftină, mai ales că aproape oricine putea împrumuta lejer o astfel de sumă. În prezent, un metru pătrat construit de casă americană din lemn costă între 1.600 și 2.000 lei, cu tot cu TVA. În preț sunt incluse finisajele, instalațiile, centrala termică, calorifere și garanția că locuința nu este bântuită de fantoma economiei din SUA. Casa este construită în circa trei luni, plus sau minus zece zile, și este compusă dintr-o fundație din beton în cofraje, grinzi de lemn cu prinderi metalice, panouri din polistiren extrudat și pereți din lemn de brad ignifugat, plus pereți intermediari pentru izolație. Proiectarea și avizele costă în jur de 6% din valoarea totală a casei. Un calcul simplu arată că prețul final al unei case americane de 200 metri pătrați este de 400.000 lei, plus 24.000 lei avizele, adică circa 112.000 euro. Cam atât costă un apartament cu două camere într-un complex rezidențial. Acum, dacă nu poți lua credit pentru un astfel de apartament, de ce ai putea împrumuta bani pentru o casă americană? O casă de numai 100 metri pătrați ar costa 56.000 euro, o sumă relativ mică, doar cu nu prea are sens să îți faci casă cu o asemenea suprafață. În concluzie, casa americană ar putea fi o soluție bună, pe viitor, dacă proprietarii de apartamente vechi și dezvoltatorii de proiecte imobiliare rezidențiale vor refuza să scadă prețurile. Pe moment însă, criza „is here to stay”, indiferent dacă e mai mult „alertă” sau „panică”, după spun analiștii imobiliari.