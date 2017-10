Căsătoria este de vină pentru că v-aţi îngrăşat

Maxima zilei: „În fiecare dimineată mă uit în Forbes la cei mai bogați oameni ai Americii. Dacă nu sunt acolo, plec la muncă”. (Robert Orben)

Căsătoria este de vină pentru că v-ați îngrășat

Fie că mâncați în exces, că aveți un stil de viață sedentar sau că sunteți stresați, kilogramele în plus nu întârzie să apară. Nu întotdeauna creșterea în greutate trebuie atribuită excesului caloric dietetic, putând fi o consecință a unei sănătăți deficitare. Atunci când țineți o dietă nu cauza trebuie înlăturată, așa cum ați fost obișnuiți să auziți, ci consecința unei întregi serii de disfuncții ale organismului care facilitează depunerea de masă grasă de rezervă. Creșterea în greutate este o problemă cu care se confruntă tot mai multe persoane. Se pare că femeile sunt mai afectate de acest fenomen, de vină fiind stresul, plictiseala, mesele haotice, lipsa exercițiilor fizice, sarcina. Chiar și căsătoria este o cauză a excesului de kilograme. Mai în glumă, mai în serios, majoritatea cuplurilor au luat proporții din cauza mâncatului la ore târzii, a gustatului felurilor de mâncare atunci când se prepară, a faptului că te îndemni la masă când mai ești cu cineva. Femeile consumă mâncare alături de soț, care are un meniu mai bogat și mai diversificat. Mirela Coman, purtătorul de cuvânt al centrului Iowemed, susține că nu întotdeauna creșterea în greutate trebuie corelată cu excesul caloric, de vină putând fi și o consecință a unei sănătăți deficitare. Indirect, televizorul are și el o contribuție asupra greutății. Ești atât de concentrat la anumite emisiuni sau filme încât nu-ți mai dai seama cât de mult mănânci, când ai depășit limitele normale și ar trebui să te oprești. Cauze ale creșterii în greutate Potrivit purtătorului de cuvânt al centrului Iowemed, creșterea în greutate este consecința unei sănătăți deficitare. Pentru o sănătate optimă este bine ca, în primul rând, să descoperi dezechilibrele funcționale prezente în organismul tău. „Metoda de slăbit DMF - DIMAFUNMED - a fost realizată de o echipă de medici de la institutul de medicină funcțională din Milano, în colaborare cu societatea mamă din Seattle (USA). Pentru prima dată, creșterea în greutate nu a fost considerată cauza ce trebuie înlăturată, ci consecința unei întregi serii de disfuncții ale organismului care facilitau depunerea de masă grasă de rezervă. Din această cauză, această problemă nu poate fi rezolvată prin metode pe bază de diete hipocalorice și exerciții fizice. Dacă nu sunt reechilibrate disfuncțiile cauzale, rezultatul va fi mereu limitat în timp și mediocru”, precizează Mirela Coman. Acest concept a permis stabilirea unui program care, tratând dezechilibrele metabolice individuale, nu doar obține rezultatul estetic dorit, ci îl atinge obținând, în principal, o stare optimă de sănătate. O cauză a luării în greutate o reprezintă creșterea masei musculare slabe, întâlnită mai ales la atleți. O a doua cauză este retenția hidrică, care provine dintr-un dezechilibru al proceselor de dezintoxicare hepatică. Creșterea metabolică de masă grasă este o cauză a luării în greutate și este caracterizată de o proastă utilizare a hormonului insulină. O ultimă cauză a kilogramelor în plus o reprezintă creșterea periferică a masei grase, care provine de la biodisponibilitatea hormonului tiroidian.