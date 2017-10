Casa somnului şi perna pe care nu se doarme

Casa somnului și perna pe care nu se doarme

Într-o lume corporatistă, activă, dominată de mișcarea pe toate planurile și în toate direcțiile, simbolul suprem al personalității este… perna. Nu spun eu asta, ci experții în amenajări interioare. De altfel, aceasta este cheia succesului într-o astfel de afacere. Nu trebuie să generalizezi sub nicio formă. Dacă spui „Trebuie să renovați camera în albastru”, dai faliment. Trebuie să te legi de fiecare amănunt, să inventezi povești despre orice obiect (Exemplu: alegerea clanței își are originile în Egipt, de pe vremea faraonului Fengshuiamon) și să ceri bani pentru fiecare sfat. Revenind la pernele noastre, părerea unanimă a experților este că materialul din care sunt realizate reflectă personalitatea proprietarului, fie ele din catifea, pluș, mătase, organza, piele, blană sau cânepă. Ca-ntotdeauna, alegerea pernelor trebuie să respecte stilul în care este mobilată și văruită camera. Spre exemplu, într-o cameră mobilată în stil rustic, nu merge să pui perne roșii din catifea. Se potrivesc pernele confecționate din bumbac sau in, de culoarea pământului, de preferință cu modele cusute de cineva priceput. Pentru o cameră modernă, nu prea sunt recomandate pernele. Cine insistă totuși, trebuie să se mulțumească doar cu niște perne simple, care să nu iasă prea mult în evidență. În concluzie, este bine ca pernele să aibă aceeași culoare sau model cu păturile din cameră și să fie confecționate din același material ca draperiile sau perdelele. De asemenea, dacă ții la imaginea ta, nu poți dormi pe aceleași perne cu care decorezi camera. Pentru somn, pernele trebuie să fie mari și dreptunghiulare. Pentru decor, pernele sunt fie mici și pătrate, fie alungite. Poți să le pui pe canapea, pe pat sau pe fotolii. Dacă vrei să „go crazy!!!”, atunci le pui direct pe pardoseală. După cum a spus un fenșuist celebru… „!!!”. Pentru camera copiilor, se recomandă perna în formă de animal, colorată cât mai viu și așezată pe scaune, mese, etajere sau pe covor.