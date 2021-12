Cariera actorului Alec Baldwin s-ar putea termina

„S-ar putea întâmpla asta, dar nu-mi pasă”, a declarat actorul în vârstă de 63. Baldwin a mai spus că nu a apăsat pe trăgaciul armei în timpul incidentului din 21 octombrie din New Mexico. „Cineva a pus un glonț într-o armă. Știu că nu sunt eu. Nu știu ce s-a întâmplat pe acel platou. Nu știu cum a ajuns acel glonț în acea armă. Nu știu”, a declarat Baldwin.





Actorul a precizat că, în timpul repetiției din 21 octombrie, Halyna Hutchins îi dirija fiecare mișcare. „Mă ghida în legătură cu modul în care să țin arma. Am ținut-o acolo unde mi-a spus ea să o țin". Pentru a obține cadrul perfect, actorul a spus că a trebuit să armeze pistolul, dar nu să tragă cu el. „Nu am apăsat pe trăgaci. Am armat pistolul. Am spus: Poți să vezi asta? Poți să vezi asta? Poți să vezi asta? Și apoi am dat drumul la percutorul armei, iar arma s-a descărcat”, a continuat Baldwin. Este prima dată când Alec Baldwin a vorbit despre incident în fața camerei, cu excepția unui scurt interviu pe care l-a acordat pentru TMZ în octombrie, în încercarea de a opri paparazzi să îl urmărească pe el și familia sa.





Interviul acordat de actorul Alec Baldwin televiziunii americane ABC a suscitat interes printre milioanele de telespectatori care au urmărit cu sufletul la gură declaraţiile actorului. Întrebat de realizatorul George Stephanopoulos dacă nu-i este teamă că s-ar putea să se încheie cariera lui după ce a împuşcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, în timp ce filmau pentru pelicula “Rust”, Alec Baldwin a recunoscut că ar putea ajunge la finalul carierei sale de actor, informează BBC.