Caricaturist israelian, concediat pentru un desen. Ce reprezenta creația

Un caricaturist israelian de la Jerusalim Post a fost concediat de către această publicație din cauza unei caricaturi în care premierul Benjamin Netanyahu și alți parlamentari din partidul Likud au fost descriși precum niște porci din „Ferma Animalelor” a lui George Orwell.Caricaturistul Avi Katz, care a lucrat pentru Jerusalem Post timp de aproape trei decenii, a desenat recent o caricatură în care Netanyahu și membri ai partidului Likud își fac un selfie după ce Parlamentul israelian a adoptat, săptămâna trecută, o lege controversată care a declarat Israelul „stat-națiune al poporului evreu”, stipulând că doar evreii au dreptul la autodeterminare în țară, fără a menționa alte grupuri, notează epochtimes-romania.com.„Acesta este un moment definitoriu în istoria sionismului și a statului Israel... Israelul este un stat-națiune evreiesc”, a declarat Netanyahu după adoptarea legii.Controversata lege mai precizează că ebraica este singura limbă oficială în Israel. În plus, araba a rămas fără statutul de limbă oficială și a fost desemnată drept o limbă cu „statut special”.Caricatura, care a fost publicată în Jerusalem Report, o revistă aparținând Jerusalem Post, a fost primită cu indignare de către unii și cu laude de către alții. În caricatură, Netanyahu și membri ai partidului său au capete de porc, și nu capete umane, și conține citatul „Toate animalele sunt egale, dar unele dintre ele sunt mai egale decât altele” din romanul „Ferma Animalelor” a lui George Orwell. Cartea, care descrie revolta animalelor de la o fermă împotriva stăpânilor lor umani, este o alegorie care reflectă Revoluția din Rusia din 1917 și epoca stalinistă ulterioară a Uniunii Sovietice.După valul de critici ale cititorilor la adresa caricaturii, Jerusalem Post a anunțat că nu va mai colabora cu Avi Katz.„Avi Katz este un caricaturist care a lucrat ca liber profesionist la Jerusalem Post și am decis să nu mai continuăm colaborarea cu el”, potrivit unei declarații făcute de Jerusalem Post în ebraică, a precizat Times of Israel.