Cargoul Tolstoy şi 13 marinari au pierit în apropiere de coasta Bulgariei

Tragedie la Marea Neagră

Cargoul Tolstoy și 13 marinari au pierit în apropiere de coasta Bulgariei

Sâmbătă, 27 septembrie, în jurul orei 4, cargoul de 5.000 tdw Tolstoy, sub pavilion nord-coreean, s-a scufundat în largul Mării Negre, la 10 - 15 mile de coasta de nord a Bulgariei. Odată cu nava au pierit și cei 13 membri ai echipajului: 12 ucraineni și un rus. Autoritățile maritime bulgărești nu au primit niciun mesaj de pericol de la navă și probabil că n-ar fi aflat despre dezastru, dacă nu ar fi fost alertate de o stație rusească de comunicații prin satelit. Tragedia s-a petrecut în timpul furtunii ce s-a abătut asupra zonei Mării Negre, la sfârșitul săptămânii. Vineri și sâmbătă, vântul a suflat violent, în rafale, dinspre NE, ridicând valuri de 8 - 10 metri în larg. Autoritățile portuare din țările riverane au intrat în alertă, căci navele aflate în marș sau în rada exterioară a porturilor se aflau în pericol. Cele din România au transmis avize de furtună și au suspendat navigația în porturile Constanța, Midia și Mangalia. Probabil că în multe alte porturi de pe coasta Mării Negre, aflate în calea vijeliei, s-au luat aceleași măsuri. Informațiile despre cargou și echipaj sunt contradictorii. Se știe că nava încărcase fier vechi într-un port de la Marea Azov. Pe 24 septembrie tranzitase Strâmtoarea Kerch, îndreptându-se spre portul Nemrut, din Turcia. Se pare că era o navă fluvio – maritimă, cu vechimea de 37 de ani, care – susțin agențiile de știri din Bulgaria – ar fi fost atenționată pentru numeroasele probleme tehnice pe care le avea. Faptul că era înmatriculată sub pavilion nord-coreean este o confirmare a stării sale. Acest pavilion este un loc refugiu pentru navele vechi, cu grave probleme tehnice, pe care statele civilizate refuză să le mai înscrie în registrele lor navale. În schimbul unei taxe, Coreea de Nord acordă coșciugelor plutitoare dreptul de folosință a pavilionul său. Respectivul pavilion se află pe lista neagră a shipping-ului internațional, serviciile de Port State Control din întreaga lume fiind atenționate să inspecteze navele care îl arborează. Rolul acestui sistem este de a bara accesul în porturi și, în cele din urmă, de a scoate din exploatare navele sub standard, care pun în pericol navigația și viața oamenilor. Există, însă, regiuni ale lumii, precum Marea Neagră, în care un asemenea mecanism nu dă rezultate, pentru că autoritățile portuare din unele țări riverane sunt inexplicabil de permisive. O asemenea atitudine constituie o crimă. Marea Neagră este cunoscută ca una dintre cele mai periculoase zone de pe glob, cu furtuni violente, care de multe ori se produc din senin. Multe nave au fost luate prin surprindere, iar cele care nu erau nepregătite să lupte cu vijelia și valurilor de 10 metri, zac acum pe fundul mării. În timpul furtunii din 11 noiembrie 2007, în apropierea strâmtorii Kerch cel puțin șase navigatori au murit, după ce patru nave s-au scufundat și un tanc petrolier s-a rupt în două, deversând 2.000 tone de petrol în mare. Pe 19 ianuarie 2008, Sergei Skadovsky, o navă ucraineană încărcată cu cereale, s-a scufundat în Marea de Azov, la 40 de mile de strâmtoare. Din fericire, cei 13 membri ai echipajului au reușit să se salveze la bordul unui remorcher.