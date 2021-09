Care au fost cele mai bune oraşe din lume în 2021

Pentru realizarea topului celor mai bune orașe de pe planetă din 2021, s-au luat în considerare mai multe aspecte, respectiv viața de noapte, restaurantele și atracțiile culturale ale fiecărui oraș, precum și sentimentul de comunitate care în urma Covid-19 este probabil mai important ca niciodată, scrie CNN. Au fost luate în calcul și proiectele locale pentru protecția mediului.



Potrivit Time Out, o combinație imbatabilă de progres, acceptare și durabilitate a orașului San Francisco îl clasează în fruntea acestui top. San Francisco a fost, de asemenea, apreciat pentru modul în care a gestionat pandemie și pentru că are una dintre cele mai ridicate rate de vaccinare din SUA. Chiar și pe fondul unor restricții dure, locuitorii din San Francisco au găsit modalități de a se sprijini reciproc, spune Time Out, care menționează și spiritul viu din metropolă, unde străzile orașului trimit cu gândul la o mare petrecere în aer liber. De asemenea, au fost apreciate spațiile verzi ale orașului, la fel și pașii făcuți pentru legalizarea canabisului.





„Lista celor mai bune orașe din lume din acest an scoate în evidență orașele care s-au adaptat într-o perioadă în care distracția și socializarea au fost puse la grea încercare. Ați crede că o pandemie ar putea învinge stilul de viață dintr-un oraș, dar rezultatele arată că spiritul comunității este mai puternic ca niciodată, oamenii se susțin unii pe alții, precum și afacerile și inițiativele locale”, a spus Caroline McGinn, redactor șef global al „Time Out”. Pe locul doi se află Amsterdam, iar pe 3 Manchester din nordul Angliei. Paradisul ciclist danez din Copenhaga și centrul cultural al orașului New York completează primele cinci pe lista Time Out. Iată topul: 1.San Francisco, California, USA; 2.Amsterdam, Olanda; 3.Manchester, Marea Britanie; 4.Copenhaga, Danemarca; 5.New York, SUA; 6.Montreal, Canada; 7.Praga, Republica Cehă; 8.Tel Aviv, Israel; 9.Porto, Portugalia; 10.Tokyo, Japonia.





