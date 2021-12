Care au fost cele mai accesate melodii din acest an

Cea mai accesată melodie a anului pe Apple Music a fost ''Dynamite'' a grupului k-pop BTS, urmată de ''drivers licence” de Oliviei Rodrigo, ''Positions” a Arianei Grande, ''For The Night” (feat. Lil Baby & DaBaby) a lui Pop Smoke şi de ''Blinding Lights” a lui The Weeknd.



Top 10 e completat de ''Peaches” (feat. Daniel Caesar & GIVĒON) - Justin Bieber, „good 4 u” - Olivia Rodrigo, ''STAY” - The Kid LAROI & Justin Bieber, ''Dakiti” - Jhay Cortez & Bad Bunny şi de ''Levitating” (feat. DaBaby) - Dua Lipa.







Potrivit Realitatea.net mai mult de 11,5 milioane de utilizatori au folosit aplicaţia Shazam pentru a descoperi ''Astronaut in the Ocean” a rapperului Masked Wolf.



Piesa a fost lansată în 2019, însă a devenit virală pe TikTok şi a fost căutată prin Shazam mai mult decât oricare alta în anul 2021.

Apple Music a dezvăluit lista celor mai accesate melodii de anul acesta odată cu listele Top 100, care cuprind şi cele mai citite versuri, cele mai ascultate piese pentru fitness şi cele mai căutate cântece pe Shazam.