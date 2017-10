Cardinalii care vor alege noul Papă au interzis la TWITTER

Ştire online publicată Miercuri, 20 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Anunțul privind alegerea viitorului Papă va fi făcut, conform tradiției, printr-un nor de fum alb deasupra Vaticanului și nu pe Twitter.Potrivit Catholic News Service, Vaticanul le interzice cardinalilor să folosească rețeaua de socializare în timpul conclavului ce va avea loc pentru desemnarea succesorului lui Benedict al XVI-lea, o reuniune care va avea loc cu ușile închise. În baza unor reguli stricte, pe întreaga perioadă a procesului de alegere a Suveranului Pontif, cardinalii locuiesc în interiorul Vaticanului și nu voie să aibă niciun contact cu lumea de afară, ceea ce presupune și privarea de accesul la rețelele de socializare, scrie Agerpres.Din cei 117 cardinali electori, doar despre nouă se știe că sunt activi pe Twitter, potrivit Catholic News Service.Contul de Twitter al Papei Benedict va fi închis definitivDespre unii dintre ei se spune că ar fi ''papabili'', precum Arhiepiscopul de Milano, cardinalul Angelo Sodano, care are circa 17.000 de adepți. Arhiepiscopul de New York, cardinalul Timothy Dolan, are 81.000 de adepți, dar a trimis doar circa 200 de tweet-uri.