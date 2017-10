Cardiacii mor cu zile din cauza locurilor insuficiente din spital

Zeci de mii de constănțeni au probleme cardiovasculare, în timp ce Clinica de Cardiologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța are doar 90 de paturi. Numărul de medici cardiologi este insuficient în comparație cu numărul solicitărilor. Așa se face că, la cabinetele medicale programările se fac și peste câteva luni. Spitalul Municipal Mangalia nu mai are medic cardiolog de două luni. Cele zece paturi pentru bolnavii cardiaci au fost integrate secției de boli interne, după cum ne-a declarat asistenta șefă. Nici Spitalul Municipal Medgidia nu are secție de cardiologie. „Este prins în schemă un post de cardiolog, noi am avea nevoie cam de cinci paturi, am făcut solicitări către Ministerul Sănătății, dar a rămas doar la stadiul de solicitare”, a declarat dr. Stere Bușu, managerul unității medicale. Așa se face că toți cardiacii ajung la cea mai mare unitate sanitară din județ, singura unde există o clinică de cardiologie. „Ceea ce există în prezent acoperă jumătate din necesarul unui județ de mărimea Constanței”, explică dr. Belgin Salim, medic primar cardiologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Clinica de Cardiologie din cadrul celei mai mari unități sanitare din județ este în permanență aglomerată. „În timpul verii, avem multe solicitări din cauza aglomerației de pe litoral, iar iarna - ca urmare a scăderii temperaturii și creșterii incidenței accidentelor coronariene”, a explicat dr. Salim. În județul Constanța trăiesc în jur de 715.000 de locuitori, iar numărul de persoane care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau prezintă risc de îmbolnăvire se ridică la câteva zeci de mii. Astfel, potrivit statisticilor Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, în județul nostru trăiesc 52.617 persoane diagnosticate cu hipertensiune arterială, în timp ce 21.300 de persoane au cardiopatie ischemică dureroasă. Peste 7.000 de constănțeni au suferit, în primele nouă luni ale acestui an, un accident vascular cerebral, iar 352 de oameni – infarcte. Statisticile ne-au fost prezentate de dr. Tanța Culețu, directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Prin comparație cu alte județe, Constanța este vitregită la capitolul asistență medicală. În timp ce orașe precum Iași, Timișoara, Cluj – Napoca și chiar Covasna au institute sau spitale de boli cardiovasculare, în județul nostru toate cazurile sunt tratate la Spitalul Județean, unde Clinica de Cardiologie are doar 90 de paturi. De altfel, autoritățile știu că în județul nostru numărul de unități sanitare este insuficient în raport cu numărul de paturi. În județe precum Iași sau Cluj există 10,6 - 11 paturi de spital la mia de locuitori, în timp ce la Constanța avem 4,7 paturi la mia de locuitori. Asta în timp ce normele europene prevăd un număr de 6 - 6,5 paturi la mia de locuitori.