Card. Credit Card

Cardul de credit este un produs promovat din ce în ce mai mult de băncile comerciale din România, drept o alternativă la creditul de nevoi personale și la descoperitul de cont. Principalul avantaj al cardului de credit este modalitatea de rambursare a banilor. Lunar, clienții plătesc în jur de 5% din sumele cheltuite, putând rambursa și anticipat, fără a plăti niciun comision. Desigur, dacă totul ar fi fost perfect, nu ar mai fi existat credite pentru nevoi personale. Astfel, tocmai pentru ca posesorii de carduri de credit să nu retragă abuziv banii de pe card, dobânda anuală este cu circa 8 – 20% mai mare decât la creditele pentru nevoi personale. Cea mai mică dobândă, de 18%, o are ING. Singura bancă al cărei card de credit mai vine cu o dobândă mai mică de 20% este ABN Amro (19,99% - amuzant…). În rest, dobânzile pleacă de la 21-22% și ajung până la 28% (Raiffeisen Bank). În plus, plata cu întârziere a sumelor datorate este taxată aspru de bănci, dobânzile penalizatoare ajungând până la 35 – 37,5% pe an. De asemenea, fiecare bancă impune o anumită limită de retragere lunară, de 40 – 50% din suma totală acordată. Depășirea pragului este penalizată cu un procent uriaș din suma depășită. Spre exemplu, dacă limita de retragere este de 50 lei și clientul scoate 60 lei, va plăti 40 – 50% din diferența de 10 lei. Limita de credit se calculează pe baza salariului solicitantului, la care se mai adaugă vechimea la locul de muncă, datoriile lunare și numărul persoanelor aflate în întreținere. În general, se acordă echivalentul a cel mult nouă salarii, cu limite maxime de 5.000 – 50.000 euro. Cardul de credit vine și cu o perioadă de grație, de 45 – 55 zile, în care băncile nu percep dobândă pentru sumele returnate. Desigur, cardul nu este gratuit, băncile percepând comisioane de emitere de 10 – 15 lei și comisioane de administrare de 10 – 40 lei. Oferta băncilor Garanti Bank: Dobândă de 22,2 – 27%, perioadă de grație de 45 zile, comision de administrare de 40 – 360 lei, comision de emitere de 15 – 300 lei, venituri minime de 270 lei/lună, suma rambursată lunar – 5%, dobândă penalizatoare de 30%, comision retrageri numerar – 1% plus 5 lei BRD: Dobândă de 22%, perioadă de grație de 60 zile, comision de administrare de 15 lei, fără comision la emitere și la plățile către comercianți, se rambursează lunar între 25 și 500 lei, venitul minim luat în calcul – 500 lei/lună, limită de credit de 20.000 lei, dobândă penalizatoare – 5%, comision retrageri numerar – 0,5% la BRD și 1% plus 3,5 lei la bancomatele altor bănci Credit Europe Bank: Dobândă de 25%, perioadă de grație de 45 zile, comision de administrare de 100 lei, fără comision de emitere și cu un bonus de 0,3% la fiecare tranzacție, suma minimă rambursată lunar – 5%, dobândă penalizatoare de 37,5%/an, comision retrageri numerar – 1%, respectiv 2% plus 2,5 lei ING: Dobândă de 18% pe an, venituri lunare minime de 600 lei, clientul alege cât vrea să plătească lunar (5, 10 sau 15%) și când (5, 15 sau 25 ale lunii), comision de administrare de 18 lei, limită de credit de 50.000 lei, comision retrageri numerar – 0,5%, respectiv 1% plus 5 lei Bancpost: Dobândă de 26,9%, comision zero la cumpărături, perioadă de grație de 55 zile, comision de administrare de 30 lei, comision de emitere de 15 lei, suma rambursată lunar – 2,5%, penalizare fixă de 30 lei la întârziere, comision retrageri numerar – 1%, respectiv 2% Banca Transilvania: Visa Platinum cu dobândă de 25%, venituri lunare de minimum 3.500 euro, cu caracter permanent, contracte pe perioadă nedeterminată, asigurare inclusă pe timpul călătoriilor în străinătate, acces în peste 500 de saloane VIP din aeroporturi din peste 90 de țări, discount la comercianții din România, perioadă de grație de 55 zile, comision de administrare și comision de emitere de 350 lei fiecare, limită de credit de 30.000 euro, fără a depăși cinci salarii Raiffeisen Bank: Dobândă de 28%, perioadă de grație de 56 zile, comision de administrare de 150 lei, fără comision de emitere, suma rambursată lunar – 5%, limită de credit de 40.000 lei, comision retrageri numerar – 1%, respectiv 1% plus 2,5 lei Sursa: www.ghiseulbancar.ro