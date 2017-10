Căpşunarii români înving criza economică din Spania

În plină criză economică,

Căpșunarii români înving criza economică din Spania

Ieri a avut loc preselecția pentru ocuparea a 736 de posturi, în sectorul agricol, în Spania. În urma dosarelor depuse la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM), oamenii au venit și au stat la coadă în frig și ploaie mai bine de o zi pentru interviu. Preselecția continuă astăzi, începând cu ora 09,00. Doi angajatori din Spania și-au îndreptat atenția către forța de muncă românească. „Firma Coag Huelva oferă 466 de locuri de muncă în agricultură la cules de căpșuni și plătește angajații cu 34,53 euro net pe zi. A doua firmă, Cora, oferă 270 de locuri de muncă și 37,06 euro brut pe zi. Astăzi (nr. ieri) am invitat oamenii din județele Tulcea, Brăila, Giurgiu, Ialomița și mâine (nr. astăzi) i-am programat pentru preselecție pe cei din Constanța. Sunt în total 736 de locuri de muncă, iar noi am selectat peste 800 de dosare”, a declarat Dragoș Poteleanu, directorul executiv al AJOFM Constanța. Au stat peste noapte în fața agenției, la coadă Peste 200 de oameni au așteptat în frig și ploaie ora 09,00 pentru a obține un loc de muncă. Unii dintre ei au venit de duminică după-amiaza, au dormit pe scările agenției, au făcut liste și au sperat că vor fi selectați pentru a pleca în Spania la muncă. După ce a lucrat în industria alimentară și ca barman, pentru 450 lei pe lună, a venit să-și încerce norocul la preselecție. A sosit de duminică de la Călărași, de la ora 16,00, și nu este în capul lipsei. „Vreau să lucrez pe un salariu decent, nu ca în țară, pe 450 lei. Mama lucrează de cinci ani acolo pe 1.000 euro și poate ajung și eu”, ne-a spus Cătălina Culea. Din cauza restructurărilor, Victoria Anghelescu a rămas fără loc de muncă și, la fel ca toți cei prezenți la sediul AJOFM, speră să fie angajată, pentru că are de întreținut familia și copiii. Acum, în plină criză economică, oamenii nu-și găsesc locuri de muncă, tocmai de aceea doresc cu disperare ca angajatorii spanioli să-i selecteze și pe ei. „Am muncit în agricultură pe 300 - 400 lei pe lună în țară, iar în Spania aș putea să câștig chiar și 1.000 de euro", afirmă Nicolae Neagu. Unii cu glugile pe cap, alții cu umbrele sau lipiți de zidurile agenției, toți au stau în ploaie și au așteptat să fie strigați. 36 euro pe zi pentru șase ore și jumătate de muncă Angajatorul spaniol prezent la preselecție, Eduardo Dominguez Cano, reprezentantul firmei Coag Huelva, recrutează forță de muncă din România din anul 2002. Întrebat de ce a apelat la forța de muncă românească în plină criză economică mondială, când tot mai mulți sunt disponibilizați, reprezentantul spaniol a declarat pentru „Cuget Liber”: „Nu-i o criză așa de mare în Spania. Forța de muncă la noi nu este suficientă. La cules de căpșuni e nevoie de mai mult de 80.000 de oameni, cât oferă Spania, de aceea am venit la preselecție în România”. Firma Coag Huelva oferă 36 euro pe zi pentru șase ore și jumătate de muncă, cazare, utilități gratis, transportul asigurat la plecare - se oprește ulterior din salariu. Căpșunarii din Spania ar trebui să aibă, pe toată perioada campaniei de cules căpșuni, doar grija hranei.