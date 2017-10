Cântăreaţa care a vândut milioane de discuri în SUA s-a sinucis

Cântăreața care a vândut milioane de discuri în SUA s-a sinucis

Ştire online publicată Luni, 18 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața de muzică countrya fost descoperită moartă pe veranda unei case din localitatea Heber Springs din statul Arkansas. Din primele cercetări reiese că aceasta s-ar fi împușcat, scrie realitatea.net.Cântăreața, printre ale cărei piese celebre se numără cântecul "Guys Do It All the Time", a vândut mai multe milioane de discuri în Statele Unite. Presa americană susține că Mindy McCready, un star al muzicii country, s-ar fi confruntat în ultimele luni cu dependența de alcool și suferea de depresie.