Când va declanşa Brexit-ul Theresa May

Când va declanșa Brexit-ul Theresa May

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Șefa guvernului britanic, Theresa May, va declanșa Brexit-ul, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, pe 9 martie, dată ce coincide cu desfășurarea Consiliului European din Malta, a informat The Times, citat de EFE.May dorește ca legislația prin care se permite declanșarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona, care dă startul negocierilor oficiale privind ieșirea unei țări din UE, să fie aprobată de Parlamentul de la Londra la 7 martie, adaugă sursa citată.Șefa guvernului britanic declarase până acum că va activa articolul 50 cel mai târziu până la 31 martie, însă luni guvernul a comunicat Camerei Lorzilor (camera superioară) că dorește ca proiectul de lege să fie aprobat la 7 martie, mai scrie The Times.