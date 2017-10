Maxima zilei: „Numai făcând sport în fiecare zi poți muri sănătos.” (Vasile Ghica)

Când munca te poate ucide

Nu mai ai energie? Îți este din ce în ce mai greu să te trezești dimineața? Poți suferi de Burnout, sindromul de epuizare profesională. Grupul profesional cel mai defavorizat este personalul medical. Sindromul apare frecvent și în profesiunile care presupun o implicare directă în ajutorarea celorlalți - servicii sociale, publice, administrative, asigurarea ordinii. Acest sindrom a trezit interesul cercetătorilor și ai psihanaliștilor. Psihanalistul Herbert Freudenberg scria: „Mi-am dat seama, în practica mea de zi cu zi, că oamenii sunt adesea victime ale incendiilor, ca și casele: sub efectul tensiunii produse de lumea noastră complexă, resursele lor interne se consumă, nelăsând decât un gol imens în interior, chiar dacă învelișul extern pare mai mult sau mai puțin intact”. După anul 1974 psihanalistul a introdus termenul de sindrom Burnout pentru a desemna eșuarea, uzura și epuizarea energiei și forțelor sau resurselor care îi provoacă individului o scădere globală a întregului potențial de acțiune. Dificil de stabilit în cifre, Burnout atinge între cinci și 5% dintre salariați, în diferite grade. „Fenomenul nu apare brusc, ci este precedat de o perioadă de stres prelungit și rezultă dintr-o epuizare, în aceeași măsură, fizică și psihologică. Atunci când stocul emoțional este epuizat, putem asista la o dezumanizare a persoanei”, explică psihologul Camelia Ruxăndroaia. Cu alte cuvinte, victimele acestei maladii profesionale vor ajunge epuizate mintal și fizic, ca urmare a încercării lor de a atinge obiective irealizabile. Simptome fizice: - Oboseală care nu trece chiar după un week - end sau după concediu. - Sentimentul că propriul corp nu mai răspunde la comenzi. - Insomnii frecvente. - Tulburări alimentare: în perioade de stres avem tendința să mâncăm mai mult, dar când apare Bournout-ul apetitul scade. - Consum crescut de stimulente cum ar fi: tutun, alcool sau medicamente. Simptome psihologice: - Atenuarea emoțiilor - individul are impresia că nu mai are nimic de demonstrat. - Sentimentul de a fi inutil, de devalorizare a propriei persoane. - Un raport foarte rece cu mediul, o depersonalizare care conduce la un comportament de robot.